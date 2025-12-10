Encontrar un año peor que este 2025 en el Estadio Monumental, es difícil. Quizá, solo comparable con la temporada donde jugaron la promoción y se salvaron de caer al descenso por primera vez en su historia.

Las expectativas en Macul eran altas, considerando el espectacular 2024 del que venía, donde le arrebataron el título de la U en las últimas fechas y alcanzaron los cuartos de final de la Copa Libertadores. Por lo mismo, es que ByN invirtió fuertemente en el plantel para cumplir dignamente en el esperado Año Centenario.

Sin embargo, todo se fue a buena parte, en gran medida por una desgracia de proporciones que ocurrió en el Estadio Monumental. Junto al equipo de ADN.cl, te contamos cómo fue el año de Colo Colo en la celebración de sus 100 años.

La campaña 2025 de Colo Colo

Copa Chile

Objetivamente, era uno de los objetivos menores y, por lo mismo, es que en el Monumental no se lo tomaron en serio y ni siquiera fueron capaces de avanzar en la fase grupal.

Caídas ante Santiago Wanderers, Deportes Limache, empates frente a los ‘tomateros’ y los ‘caturros’ y solo victorias ante el débil Unión San Felipe, catapultaron la primera gran decepción para el entrenador de ese momento, Jorge Almirón.

Copa Libertadores

Acá fue donde se vivió el antes y después del ‘Cacique’ en la temporada. Tras debutar con un buen empate en Colombia ante Atlético Bucaramanga, Colo Colo recibía a Fortaleza en el Estadio Monumental.

Sin embargo, el desborde de hinchas en Macul terminó con la trágica muerte de dos hinchas a manos de Carabineros, lo que repercutió en cancha: violentos incidentes impidieron que el partido ante Fortaleza terminara.

Desde aquel día, Colo Colo nunca volvió a ser el mismo y cayó en un espiral de malos resultados, que terminó con un Centenario para el olvido.

Supercopa

Sin duda alguna, uno de los grandes dolores para los hinchas albos, fueron los clásicos del 2025. De los cinco que jugó, perdió cuatro y ganó solo uno. Una de las derrotas fue la más terrible para el ‘cacique’.

Fueron humillados en el Estadio Santa Laura por la Universidad de Chile, que se quedó con la manoseada Supercopa 2025. Fue un 3-0 azul que fácilmente pudo ser mucho más contundente, de no ser por la misericordia laica.

Liga de Primera

Por la Liga de Primera, ya en el inicio, Colo Colo dejaba dudas: tres derrotas en las primeras cinco fechas hicieron que llegaran los primeros cuestionamientos para Jorge Almirón. En el primer semestre, solo ganaron seis partidos y los dos clásicos ante la UC y la U, los perdieron.

Ya en el segundo semestre, el adiestrador argentino resistió hasta un nuevo clásico ante la UC. En el Monumental, los ‘cruzados’ humillaron al ‘popular’, lo que sentenció el paso de Almirón por Macul.

Hugo González y Luis Pérez tomaron el interinato de Colo Colo, consiguiendo un empate ante Palestino y la única victoria en clásicos: fue ante la Universidad de Chile en Macul por la cuenta mínima.

Tras aquello, al equipo lo asumió Fernando Ortiz y el inicio deba señales de cómo terminaría todo: caída ante los azules para perder la Supercopa.

Sin embargo, el entrenador argentino logró enmendar un poco el rumbo y en Colo Colo se ilusionaban con meterse en la Copa Sudamericana 2026. El problema fue que, cuando jugaron la “final” ante Cobresal, otra vez fueron humillados, esta vez en El Salvador.

Finalmente, Colo Colo fue octavo con 44 puntos después de 12 victorias, ocho empates y 10 derrotas. Se quedó sin la Supercopa, eliminado en la fase grupal de Copa Chile, y también de la Copa Libertadores.