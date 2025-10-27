Colo Colo no puede con su “bestia negra” y complica aún más sus chances de jugar torneos internacionales en 2026 / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Colo Colo volvió a evidenciar la irregularidad que ha marcado su año centenario y terminó igualando 2-2 ante Deportes Limache en el Estadio Nacional.

En un inicio de partido complicado por incidentes en las tribunas, ambos elencos intentaron mostrar sus cualidades, con el “Cacique” manejando el balón y los “cerveceros” apelando al contragolpe.

En la primera chance medianamente clara, Colo Colo se puso en ventaja luego que, tras un tiro de esquina, Claudio Aquino entró en solitario para conectar el lanzamiento de Vicente Pizarro al minuto 17.

Deportes Limache parecía complicarse aún más al minuto 34 cuando, luego de un fuerte pisotón ante Marcos Bolados, Yonathan Andía dejó a los forasteros con 10 jugadores.

Sin embargo, apenas cuatro minutos más tarde, Sebastián Vegas fue expulsado por doble tarjeta amarilla ante faltas reiteradas para dejar a ambos elencos con un futbolista menos.

En el segundo lapso, los forasteros insistieron en su fórmula apelando al contragolpe, para lo cual dispusieron de chances de Misael Llantén y Luis Guerra.

Sin embargo, aprovechando una desinteligencia en la salida, Lucas Cepeda pudo arremeter en Ñuñoa para el 2-0 de Colo Colo a los 69 minutos, volviendo a convertir tras más de tres meses.

Así las cosas, todo parecía sentenciado en el Nacional, pero a los 83 minutos, y luego del chequeo del VAR, Daniel “Popín” Castro, puso la cuota de incertidumbre tras batir a Fernando de Paul.

Los albos se asustaron con el descuento y se fueron retrasando en la cancha, cuestión que les terminó costando caro cuando Luis Hernández Maluenda, en el sexto minuto de descuento, anotó para el 2-2, para indignación de las más de 20 mil personas que llegaron a Ñuñoa.

Deportes Limache terminó aguando la fiesta a Colo Colo, manteniéndose invicto en el año ante el “Cacique” y llegó a 22 puntos, alejándose a dos de la zona de descenso directo. En tanto, los albos apenas llegan a 35 unidades, a seis puntos del séptimo lugar que otorga un cupo en torneos internacionales, con lo que se complica aún más el presente del elenco popular.