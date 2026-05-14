El cerebro necesita “ladrillos”: experto en farmacología revela qué alimentos mejoran la salud mental

La alimentación podría influir mucho más de lo que se cree en la salud mental. Según especialistas, ciertos nutrientes cumplen un rol clave en el funcionamiento del cerebro y podrían ayudar a mejorar la respuesta a los tratamientos de salud mental.

De acuerdo al doctor en Farmacología y director técnico de Newscience Chile, Miguel Copaja Soto, el cerebro necesita sustancias —a los que comparó con “ladrillos”— para responder de mejor manera a los tratamientos.

Nutrientes para fortalecer la salud mental

Entre los nutrientes más relevantes, destacó el Omega-3, especialmente el DHA, por su rol estructural en el cerebro y su asociación con la memoria y la agilidad mental.

También subrayó la importancia de los probióticos, ya que el equilibrio de la microbiota intestinal influye en el llamado eje intestino-cerebro.

Alimentos altos en Omega-3

Salmón

Sardinas

Atún

Nueces

Semillas de chía

Semillas de linaza

Palta

Aceite de oliva

Fuentes de probióticos

Yogur

Kéfir

Chucrut

Kimchi

Miso

Tempeh

Kombucha

Pepinillos fermentados

“No se trata de reemplazar los medicamentos, sino de apoyar al cuerpo a través de una alimentación funcional que le permita funcionar mejor”, señaló Copaja.

El experto también advirtió sobre la importancia de elegir suplementos con certificaciones de calidad. Según datos citados de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más del 20% de los productos vendidos en mercados informales presenta irregularidades.