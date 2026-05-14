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VIDEO. “Que sean tus ideas, no las del ChatGPT”: experta enseña a sacarle el mayor provecho a la IA con esta simple técnica

En conversación con Leo Meyer y la profesora Carolina Rojas en Academia de Emprendedores, la consultora Claudia Montoya entregó recomendaciones para que pymes utilicen la IA de manera más efectiva.

ADN Radio

La consultora Claudia Montoya participó en una nueva edición de Academia de Emprendedores, donde junto a la profesora Carolina Rojas abordó cómo la inteligencia artificial puede ayudar a emprendedores a mejorar sus procesos comerciales, automatizar tareas y generar propuestas más eficientes.

Durante el programa conducido por Leo Meyer, la especialista, que cuenta con 30 años de experiencia corporativa en Latinoamérica, explicó que uno de los principales errores de quienes usan IA en ventas es pedir respuestas genéricas, sin contexto ni información propia. Por eso, recomendó “entrenar” las herramientas para lograr resultados más humanos y efectivos.

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“Hay que hacer un archivo ‘sobre mí’, colocar quién eres, cómo te gusta hablar, qué vendes, qué no dirías nunca y a quién no le venderías”, señaló Montoya, recomendando herramientas como Gemini y Claude para personalizar correos y automatizar respuestas comerciales.

En conversación con la profesora Carolina Rojas, la consultora también entregó recomendaciones para acelerar la preparación de propuestas comerciales después de reuniones con potenciales clientes. “Recomiendo mucho transcribir las llamadas y usar Gemas de Gemini o GPTs para consolidar acuerdos y tareas pendientes”, afirmó Montoya.

En esa línea, enfatizó que “hay que enseñarle a ser directa al grano, porque si no empieza a escribir demasiado texto y a la gente le gusta lo concreto”, sostuvo.

“Hay que dejar de hablar de quién eres y responder tres preguntas: cuál es el problema del cliente, cuál es la oferta de valor y por qué es urgente resolverlo hoy”, explicó. Además, enfatizó que la IA debe utilizarse como una herramienta de apoyo y no como un reemplazo del criterio humano. “Que sean tus ideas y no las del ChatGPT. Tú lidéralo”, concluyó.

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