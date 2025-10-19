;

VIDEO. No hay receso que los frene: Coquimbo Unido venció a Colo Colo para dejar prácticamente definido el Campeonato Nacional

Los albos no levantan cabeza y se alejan de los puestos a competencia internacional.

Javier Catalán

FOTO:MACARENA CARVAJAL GARCÍAS/AGENCIAUNO

FOTO:MACARENA CARVAJAL GARCÍAS/AGENCIAUNO / MACARENA CARVAJAL GARCÍAS/ AGENCIAUNO

Todos se preguntaban cómo llegaría Coquimbo Unido al Campeonato Nacional luego de un mes sin jugar por el receso del Mundial Sub 20, y el puntero no decepcionó.

Los “Piratas” vencieron por la cuenta mínima a Colo Colo en la fecha 24 de la Liga de Primera y cada vez están más cerca de convertirse en los campeones del torneo.

El primer tiempo en el Francisco Sánchez Rumoroso estuvo marcado por el dominio albo, que se hizo con el balón y tuvo buenas ocasiones para abrir la cuenta, pero Diego Sánchez tuvo una actuación brillante en el arco local.

En la segunda etapa, Esteban González ajustó piezas y comenzó a mejorar el “Barbón”, que no tardó en abrir el marcador con un gol de Bruno Cabrera (52′), quien anticipó a todos en el área tras un tiro libre.

El “Cacique” sintió el golpe y, desde entonces, se quedó sin respuestas, sumado a que Lucas Cepeda, la pieza más importante del ataque albo en el año, no tuvo su jornada más inspirada.

Con este resultado, Coquimbo Unido se consolida como puntero con 59 puntos y acumula ya 12 partidos consecutivos ganando. Por su parte, Colo Colo complica sus chances de clasificar a una copa internacional y se queda en el octavo puesto con 34 unidades.

