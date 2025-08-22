Colo Colo no levanta cabeza y empata con Palestino: los albos suman más de un mes sin ganar / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

En el partido que dio inicio a la fecha 21 del Campeonato Nacional 2025, Hugo González y Luis Pérez debutaron en la banca de Colo Colo apenas rescatando un empate sin goles ante Palestino en La Cisterna.

Los albos no lucieron un nivel acorde a las expectativas tras la salida de Jorge Almirón, lo que quedó en evidencia con que el gran generador de juego del “Cacique”, Claudio Aquino, apenas jugó el primer tiempo.

En el lapso inicial, Fernando de Paul se redimió de sus errores en el clásico ante la UC y contuvo dos claras chances de Palestino, una en los pies de Dilan Zúñiga a los 29 minutos, junto con un gran manotazo para despejar el tiro de Joe Abrigo a los 43 minutos.

Los árabes tuvieron la chance más clara en una arremetida de Antonio Ceza, pero su disparo se estrelló en el horizontal a los 57 minutos.

Recién al minuto 68, Colo Colo fue capaz de propiciarse su primera oportunidad tras un disparo potente de Esteban Pavez que fue contenido por el “Zanahoria” Pérez.

Palestino buscó cambios para ir por el triunfo, pero en los últimos minutos del partido fueron los albos los que se acercaron más a la victoria tras peligrosos intentos de Javier Correa y Lucas Cepeda.

Sin embargo, el marcador no se movió, en un 0-0 que no ayuda a ninguno: Palestino se estancó en el cuarto lugar, con 36 puntos, mientras que Colo Colo quedó octavo, con 28 unidades.

Los albos, además, completaron ya más de un mes sin ganar: hilvanaron cinco juegos seguidos sin victorias, que se amplían a siete con los amistosos ante Valladolid. La última victoria alba fue el 19 de julio, contra La Serena.