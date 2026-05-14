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Caszely revela duro episodio que vivió su nieto en las inferiores de Colo Colo: “Le gritaban ‘apitutado’”

“Ojalá se empiece a hablar de Franco Garrido y no del ‘nieto de’”, afirmó el histórico exdelantero albo en conversación con ADN Deportes.

Javier Catalán

Matías Canessa

Alejandro Villagra

Foto: Colo Colo

Foto: Colo Colo

Una de las irrupciones surgidas desde las divisiones inferiores de Colo Colo que más ilusión ha despertado entre los hinchas es la de Franco Garrido Caszely, delantero de 17 años y nieto del histórico goleador albo Carlos Caszely. El atacante ya comenzó a entrenar con el primer equipo del “Cacique” y, ante Coquimbo Unido por Copa de la Liga, sumó su primera citación.

En conversación con ADN Deportes, el “Rey del metro cuadrado” se refirió a los primeros pasos de su nieto en el cuadro “Popular”, asegurando que le gustaría que dejara de ser comparado con él.

“Él llegó a los 8 años a Colo Colo, se está haciendo su espacio, está dedicado 100% a jugar, además de estudiar. Ojalá se empiece a hablar de Franco Garrido y no del ‘nieto de’, porque los que hemos estado con él sabemos lo que ha costado poder llegar”, comenzó diciendo el “Chino”.

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“Fuimos al sur, yo siempre lo acompaño para después indicarle algunas cosas, y la gente del equipo rival gritaba: ‘paren al 7, péguenle, es muy rápido’, y les hizo un gol. Después, en el entretiempo, la gente me reconoce y me preguntan qué hago ahí. Les digo que vengo a ver a mi nieto. En el segundo tiempo le empezaron a gritar: ‘juegas porque eres el nieto de Caszely, apitutado’. Son cosas que lamentablemente pasan en este país”, relató sobre uno de los viajes acompañando la carrera de Franco.

Sobre la primera convocatoria del joven delantero, afirmó que “ha sido goleador en las divisiones inferiores, lleva tres meses entrenando con el primer equipo y, por lo que tengo entendido, lo ha hecho bastante bien. Eso es mérito de él, estar ahí y que lo hayan convocado, aunque sea para estar en la banca”.

Además, también abordó la situación de otros canteranos que han comenzado a sumar minutos en el plantel albo. “Creo que Yastin Cuevas necesita más oportunidades. El otro día fue criticado, pero no le llegó ninguna pelota con ventaja; lo mismo los punteros. Yo creo que a todos los chicos de cadetes, da igual el equipo, hay que darles cinco o seis partidos. Si después de eso no responden, sácalos, pero antes hay que darles la confianza suficiente”, cerró Carlos Caszely.

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