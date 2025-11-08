Colo Colo se impone pese a tener un jugador menos, se aferra a la pelea por Copa Sudamericana y complica aún más a Unión Española / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Este sábado, Colo Colo sumó su segunda victoria seguida de visita en el Campeonato Nacional 2025 tras imponerse a Unión Española, que sufre otra caída en su lucha por dejar la zona de descenso directo.

Sin sus hinchas en Independencia, el cuadro albo se vio vulnerable en la zaga ante el ímpetu del cuadro hispano, que se fue generando chances sobre la portería de Fernando de Paul.

Fue así, por ejemplo, cuando Ignacio Jeraldino tuvo un remate en plena área chica a los 10 minutos.

Sin embargo, Colo Colo se las arregló para anotar en su primera jugada ofensiva clara, donde Javier Correa tuvo calma y habilidad para superar a la zaga roja y abrir la cuenta para el “Cacique” al minuto 28.

👀⚽🏁 GOLÓN, peeeeero...



Javier Correa abrió la cuenta para #ColoColo en su visita ante Unión Española, en este #MatchdaySábado de la Fecha 27 por la #LigaDePrimera 2025, pero todos Los Hispanos reclamaron falta sobre Pablo Aránguiz en el inicio de la jugada. ¿La cobrabas?



PD:… pic.twitter.com/rsjDZXCLRs — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 8, 2025

Unión Española pareció sentir el golpe, perdiendo el ímpetu inicial, pero antes del final del primer lapso, Pablo Aránguiz igualó las acciones con un buen tiro libre que sorprendió a un descolocado Fernando de Paul.

🥵⚽🔴🟡 GO-LA-ZO



Pablo Aránguiz se lució con un tiro libre de alta calidad para el 1-1 de Unión Española ante #ColoColo, en este #MatchdaySábado de la Fecha 27 por la #LigaDePrimera 2025.



Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲💻 Link en la BIO… pic.twitter.com/dcLBqdfPbU — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 8, 2025

El cuadro de Miguel Ramírez intentó recuperar la intensidad, cuestión que se facilitó cuando, al minuto 63, Jonathan Villagra dejó a Colo Colo con 10 jugadores tras recibir su segunda tarjeta amarilla.

Unión Española intentó sacar ventaja, aunque sin tanta profundidad, mientras que los albos buscaron mantenerse en juego con una maniobra individual de Lucas Cepeda.

Inesperadamente, eso sí, el elenco popular encontró el gol de la victoria al minuto 79, momento en que, entre una apertura innecesaria de la barrera por parte de Pablo Aránguiz y un descuido del primer palo de Martín Parra, Tomás Alarcón anotó el 2-1 con un ajustado tiro libre.

lo que hizo Alarcón dios mío KSKFLWLFLWF pic.twitter.com/VIEQgUxrB9 — Cristobal (@painealbito) November 8, 2025

Los albos parecieron noquear definitivamente al elenco hispano, que no pudo reaccionar con tal de empatar y, para peor, lamentaron un tercer gol del elenco visitante, obra de Lucas Cepeda, que fue anulado por una falta previa.

Pablo Aránguiz intentó concretar el empate en la última jugada, pero no tuvo la efectividad del primer lapso y terminaron lamentando una derrota que deja a los rojos de Santa Laura penúltimos, con 21 puntos.

En tanto, Colo Colo llega a las 41 unidades con las cuales alcanzan el octavo puesto, a dos puntos de entrar a la zona de clasificación a la Copa Sudamericana.