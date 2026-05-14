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VIDEOS. Fotógrafo e influencer mexicano que recorre Latinoamérica sufrió robo de sus equipos en Valparaíso y conmueve a Chile con su llamado

El profesional publicó un video en sus redes sociales donde pidió ayuda a los chilenos.

Felipe Romo

Fotógrafo e influencer mexicano que recorre Latinoamérica sufrió robo de sus equipos en Valparaíso y conmueve a Chile con su llamado

El fotógrafo mexicano Patricio Ramírez vivió un triste episodio en su visita a Chile, ya que sufrió el robo de sus equipos junto con todo el material que recolectó de sus distintos viajes a través del continente.

Los hechos tuvieron lugar en Caleta Portales, donde desconocidos rompieron el cristal de su vehículo para sustraer una maleta donde no solo guardaba sus cámaras, si no también cuatro terabytes en fotografías fruto de su trabajo a lo largo de Latinoamérica.

Mi hermano, lo que te llevaste es mucho más allá que solamente equipo fotográfico. Te llevaste mi vida, te llevaste mi historia”, afirmó Ramírez en un video que subió a sus redes sociales, donde pidió a los ladrones que le devolvieran los discos duros donde guarda su material.

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El influencer mexicano, que tiene un millón de seguidores en Instagram, realizó un llamado para que su audiencia compartiera el video, y la gente chilena le ofreció su apoyo en medio de esta situación.

“Si estás viendo este vídeo, en verdad, te lo digo de todo corazón, quédate con todo lo que está en esa maleta. De verdad es para ti, no hay ningún problema. Solamente entrégame mis discos duros. Por favor, te lo suplico”.

Los avances de Patricio Ramírez en la recuperación de sus equipos

Poco después, el fotógrafo publicó un nuevo video donde entregó una actualización del caso, donde compartió que se puso en contacto con Carabineros y la PDI, pero que no han logrado dar con los involucrados en el robo.

A pesar de lo ocurrido el mexicano dejó un mensaje para el pueblo chileno que le entregó su apoyo, agradeciendo la preocupación por este acontecimiento.

“No quiero que se queden con la idea de que yo me voy con una mala imagen de Chile, al contrario. Desafortunadamente estas cosas pasan, pero también veo todo lo que pasa alrededor y de lo increíble que es acá”, afirmó Ramírez.

El influencer también se volvió a dirigir a los asaltantes, e insistió en que solamente quiere sus fotos de regreso.

“Insisto y otra vez vuelvo a hacer el video. Si llegas a verlo por favor y puede moverse aunque sea tantito en tu corazón, solo necesito los discos duros que es todo el trabajo que he hecho durante estos años”, cerró.

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