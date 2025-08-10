Colo Colo volvió a enredarse este domingo en condición de forastero y sumó un amargo empate 1-1 frente a Everton de Viña del Mar en su visita al Estadio Sausalito por la jornada 19 del Campeonato Nacional 2025.

El equipo de Jorge Almirón, quien no estuvo presente en el partido por suspensión y dejó en la banca a Esteban Pavez, tuvo un complicado inicio y le costó acomodarse ante los “Ruleteros”, que tuvieron las primeras aproximaciones a la portería de Fernando de Paul.

Sin embargo, con el pasar de los minutos, el “Cacique” tomó el control del balón y logró romper el cero por medio de Víctor Felipe Méndez (33′), quien concluyó una gran jugada individual para desatar los festejos de la visita en la Ciudad Jardín.

🏁🎯🔥 ¡VFM Y EL PRIMERO DEL CACIQUE!



Méndez armó un rápido contrataque, cedió para Marchant que dibujó una gran jugada personal, para que el volante de #ColoColo abriera la cuenta en este #MatchdayDomingo.



Disfruta los partidos de la #LigaDePrimera 2025. Suscríbete a HBO Max… pic.twitter.com/wr0kb5fVXl — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) August 10, 2025

Todo comenzó en los pies del ex CSKA Moscú, quien comandó una contra para cederle el balón a Francisco Marchant quien eludió a un rival con un notable enganche y tocó atrás para el propio Méndez. Tras un fallido intento para controlar el balón, el volante capturó un rebote y sacó un remate al ángulo para vencer la resistencia de Ignacio González.

En el complemento, los albos jugaron con la desesperación de los dirigidos por Mauricio Larriera y tuvieron una inmejorable opción para estirar la ventaja por medio de Lucas Cepeda. A los 60′, el extremo recibió un centro desde la izquierda de Salomón Rodríguez y definió solo debajo del arco, aunque González estuvo soberbio para evitar el 2-0.

🏁👑😫 ¡LO SUFRE EL KING!



Lucas Cepeda apareció SOLO en plena área y conectó de primera. Sin embargo, Ignacio González estuvo NOTABLE para negarle el festejo a #ColoColo en este #MatchdayDomingo.



Disfruta los partidos de la #LigaDePrimera 2025. Suscríbete a HBO Max 📲 pic.twitter.com/VW7YzNCFrP — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) August 10, 2025

En los minutos finales, Sebastián Sosa (77’) estuvo cerca de encontrar la igualdad para los locales con un cabezazo a quemarropa ante Fernando de Paul, pero el portero se lució con otro tapadón para contener el remate y ahogar el grito de gol en Viña del Mar.

Sin embargo, los locales encontrarían su recompensa en los descuentos del compromiso, cuando el propio Sosa (90+9′) convirtió de penal para amargar a los albos y decretar el empate definitivo en el Sausalito.

Con esta igualdad, Colo Colo llegó a los 27 puntos y se ubicó en el séptimo lugar de la tabla, lejos del líder Coquimbo Unido (41). En tanto, Everton se mantuvo en la duodécima posición con 19 unidades, a seis de la zona de descenso a la Primera B.

El próximo desafío del “Cacique” será el clásico frente a Universidad Católica, a disputarse el sábado 16 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental. Por otro lado, los “Ruleteros” visitarán al líder Coquimbo Unido el domingo 17 desde las 17:30 horas en el Francisco Sánchez Rumoroso.