VIDEOS. Colo Colo se toma revancha en el Superclásico y derrota a Universidad de Chile: Vicente Pizarro fue el héroe del “Cacique”

Los azules jugaron gran parte del partido con uno menos tras la expulsión de Franco Calderón.

Daniel Ramírez

Colo Colo se toma revancha en el Superclásico y derrota a Universidad de Chile: Vicente Pizarro fue el héroe del “Cacique” / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Después de sumar 6 partidos sin ganar, este domingo Colo Colo se reencontró con los triunfos y lo hizo ante su clásico rival, Universidad de Chile, por la fecha 22 del Campeonato Nacional 2025.

Los azules tuvieron que jugar gran parte del Superclásico con uno menos por la expulsión de Franco Calderón, quien recibió tarjeta roja al minuto 31 tras cometerle infracción a Vicente Pizarro.

Con 10 jugadores en cancha, las cosas se complicaron para la U en el Estadio Monumental, mientras que el “Cacique” desaprovechó varias oportunidades para abrir la cuenta hasta que llegó el gol de Vicente Pizarro al minuto 81.

Tras un cabezazo de Francisco Marchant, la pelota dio en el travesaño y el rebote le quedó al “Vicho”, quien remató de zurda y marcó el 1-0, resultado con el cual Colo Colo derrotó a Universidad de Chile este domingo.

Con esta victoria, el conjunto albo llegó a los 31 puntos y quedó en el octavo lugar de la tabla, a una unidad para entrar a la zona que entrega cupos para copas internacionales.

Por el lado de la U, esta derrota complica sus aspiraciones por alcanzar al líder del torneo, Coquimbo Unido. Los azules se mantienen en el tercer puesto, con 38 puntos, y están a 15 unidades del cuadro coquimbano.

