Colo Colo se reencuentra con los triunfos en Chillán: ajustada victoria de los albos sobre Ñublense / Daniel Pino/UnoNoticias

Este sábado, Colo Colo volvió a los triunfos en Chillán tras derrotar por la cuenta mínima a Ñublense, duelo disputado por la fecha 26 del Campeonato Nacional.

Con solitario gol de Vicente Pizarro al minuto 52, los albos se quedaron con los tres puntos en el Estadio Nelson Oyarzún, mientras que el cuadro chillanejo sumó su sexto partido sin ganar.

Con esta victoria, el “Cacique” quedó en el octavo lugar de la tabla con 38 unidades y se acercó a los puestos de copas internacionales.

Por ahora, el cuadro de Macul está a 4 puntos de Palestino y de la U. de Chile, aunque ambos equipos aún tienen que jugar sus partidos de la fecha.

En tanto, los “Diablos Rojos” se mantienen con 30 unidades, ubicados en la décima posición.

En la próxima fecha del Campeonato Nacional, Colo Colo visitará a Unión Española, mientras que Ñublense hará lo mismo ante O’Higgins.

