Confirmado: Jorge Almirón deja de ser el entrenador de Colo Colo

Tras la dura derrota sufrida este sábado ante Universidad Católica, todo hacía indicar que Jorge Almirón dejaría de ser el entrenador de Colo Colo.

Finalmente, su salida se confirmó. Según información de ADN Deportes, que pudo conversar con Pablo Del Rio, el representante del técnico argentino, ya existe un acuerdo entre Blanco y Negro y el DT, por lo que solo restan detalles formales para oficializar su desvinculación de la banca alba.

“Queremos lo mejor para Colo Colo, vivimos momentos muy lindos y quizás esto sirva para descomprimir la situación y volver a empezar”, agregó el agente.

“Por el profesionalismo, por como se brindaron y como trabajaron tanto el cuerpo técnico como los jugadores el ciclo no merecía terminar así, pero el fútbol tiene estas cosas. Hay que asimilarlo”, sentenció Del Rio.

Con la versión desde el lado de Almirón confirmada, solo resta el anuncio oficial por parte del club para comenzar la búsqueda de su sucesor.