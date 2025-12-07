;

VIDEOS. Colo Colo consuma su fracaso centenario: cae ante Audax Italiano y se queda sin torneos internacionales en 2026

Los albos no cumplieron con su parte de la tarea y finalizaron el año en el octavo lugar, fuera de los cupos para disputar campeonatos en Sudamérica.

Carlos Madariaga

Colo Colo consuma su fracaso centenario: cae ante Audax Italiano y se queda sin torneos internacionales en 2026

Colo Colo estaba preparado para una fiesta en el Monumental y pese a que tuvieron el resultado esperado, con goleada de Ñublense a Cobresal, los albos no pudieron con el Audax Italiano y perdieron 2-1 de local, quedándose apenas con el octavo lugar en la temporada.

En un repleto recinto de Pedreros, los albos nunca se sintieron del todo cómodos ante la necesidad de ganar y esperar una caída de Cobresal en Chillán.

Así las cosas, poco a poco Audax Italiano controló el ímpetu inicial del “Cacique” y, al minuto 16, Eduardo Vargas aprovechó los problemas de la zaga alba en el juego aéreo para abrir la cuenta.

Colo Colo sintió el golpe y, en medio de desajustes defensivos, terminaron cometiendo un penal cinco minutos más tarde, el cual Leonardo Valencia cambió por gol para el 2-0.

Luego, con el elenco popular desorientado, Nicolás Orellana tuvo el tercero, pero su remate se estrelló en el poste izquierdo.

Con las noticias llegando desde Chillán con el triunfo de Ñublense que necesitaban, el ambiente se volvió tenso en Macul, con un plantel local falto de respuestas futbolísticas.

En el segundo lapso, Audax Italiano fue disponiéndose cada vez más atrás en el campo, mientras que Colo Colo dominó el desarrollo del juego, aunque sin claridad sobre la portería de Tomás Ahumada, incluyendo un tanto anulado a Marcos Bolados y un cabezazo que erró Javier Correa en plena área visitante.

Los albos siguieron machacando y recibieron una ayuda por parte de Nicolás Orellana, que se fue expulsado tras recibir dos amarillas en tres minutos, dejando al cuadro de La Florida con 10 jugadores en los últimos 16 minutos de juego.

El partido quedó inclinado inexorablemente en favor de los albos, que además de su impericia ofensiva, se toparon con un gran Tomás Ahumada, que sacó al menos tres pelotas de gol. Aun así, Vicente Pizarro, tras una mala salida del portero itálico, descontó con un afortunado disparo a los 88 minutos.

En los descuentos, Emiliano Amor dejó a los albos con 10 jugadores, pero pese a ello, los albos tuvieron disparos peligrosos, pero no pudieron superar a Tomás Ahumada, con lo que el 2-1 dejó al elenco de Pedreros con 44 puntos en el octavo lugar, lo que le significará un 2026 sin disputar torneos internacionales. En síntesis, es la consumación de un año centenario para olvidar.

