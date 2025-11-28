Colo Colo pierde el norte ante Cobresal y queda al borde de no clasificarse a la Copa Sudamericana / Cristofer Devia/ Uno noticias

Un viernes de pesadilla vivió Colo Colo en su visita a El Salvador, donde abrió la fecha 29 del Campeonato Nacional 2025 con una contundente caída ante Cobresal en la que era una final por meterse en la Copa Sudamericana el próximo año.

Los albos comenzaron dispuestos a desplegar su mayor faceta ofensiva en la altura minera, pero el ímpetu llevó a fallos evitables.

Fue así como a los 11 minutos, Emiliano Amor tuvo una muy corta entrega para Fernando de Paul, instancia que César Munder aprovechó para recuperar la pelota en área rival, sacarse al portero albo y abrir la cuenta.

Colo Colo intentó paulatinamente, con intentos de Claudio Aquino y Vicente Pizarro, llegar al empate, sin éxito, mientras que Cobresal apeló a los disparos de media distancia para mantener la presión.

Fue así como los albos no tuvieron demasiada claridad y, en el minuto 44, Diego Coelho aprovechó un centro de Vicente Fernández, quien tuvo mucho tiempo para enviar el balón al área, concretando el 2-0.

Pese a algunas modificaciones tácticas en el entretiempo, Colo Colo quedó noqueado al minuto 50, momento en que César Munder se despachó con un golazo desde más de 30 metros para sellar la goleada albinaranja.

Con más orgullo que otra cosa, Colo Colo intentó ir en busca del descuento, pero por más que buscó el descuento, se encontró con las oportunas intervenciones de Jorge Pinos. Además, los nortinos también pudieron anotar el cuarto, pero Diego Coelho no pudo con De Paul.

En los minutos finales, ya el elenco de Fernando Ortiz se resignó a perder su racha de tres victorias seguidas, complicándose en torno a la clasificación a la Copa Sudamérica: con esta caída, el elenco popular cayó al octavo puesto, con 44 unidades, quedando fuera de la zona de cupos al torneo continental a falta de una fecha para el final.

En cambio, el triunfo le permite a Cobresal instalarse en el quinto puesto de la tabla con 47 puntos, afianzándose en la chance de disputar una competencia internacional en 2026.