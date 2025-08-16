;

“Anotar de arranque modificó los estados de ánimo”: Daniel Garnero destaca la fórmula con la cual la UC arrasó con Colo Colo

“Venir a esta cancha y conseguir el resultado que obtuvimos te deja muy tranquilo”, agregó el DT de los cruzados en el Monumental.

Javier Catalán

16 DE AGOSTO DEL 2025 / SANTIAGO El Director Tecnico de Universidad Catolica, Daniel Garnero, durante el enfrentamiento entre Colo Colo y Universidad Catolica por el clasico 188 disputado en el Estadio Monumental David Arellano, por la Fecha 20 de la Liga de Primera 2025. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

16 DE AGOSTO DEL 2025 / SANTIAGO El Director Tecnico de Universidad Catolica, Daniel Garnero, durante el enfrentamiento entre Colo Colo y Universidad Catolica por el clasico 188 disputado en el Estadio Monumental David Arellano, por la Fecha 20 de la Liga de Primera 2025. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO / VICTOR HUENANTE

Durante este sábado, Universidad Católica arrolló a Colo Colo en el Estadio Monumental, consiguiendo imponerse a los albos en los dos partidos del Campeonato Nacional 2025.

Daniel Garnero, entrenador de los cruzados, analizó el duelo en conferencia de prensa, donde destacó la gran eficacia de sus dirigidos de cara al arco.

Revisa también:

ADN

“Tener efectividad de entrada hizo que manejáramos el partido mucho mejor. Anotar en el arranque del segundo tiempo también modificó los estados de ánimo e hizo que pudiéramos ganar con tranquilidad”, comenzó diciendo el DT.

Venir a esta cancha y conseguir el resultado que obtuvimos te deja muy tranquilo. Mañana ya pensaremos en el próximo rival, que coincide con volver a ser local en el Claro Arena, lo cual también es muy importante”, agregó.

Respecto al uso de jugadores Sub 20 en un clásico tan relevante, explicó: “obviamente que la posibilidad la tienen los chicos por un factor que no es el ideal, y es que tenemos una plantilla muy reducida. Pero para eso están los juveniles. Hablamos mucho con ellos para que estén preparados”.

Finalmente, se refirió a la actuación de Cristián Cuevas, una de las figuras del encuentro. “Con Cristián buscamos su desequilibrio individual y su calidad. Lo hizo muy bien, no solo en los goles, sino también en la participación en el juego. En los mejores momentos que tuvimos, él participó muchísimo”, sentenció.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad