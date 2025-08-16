“Anotar de arranque modificó los estados de ánimo”: Daniel Garnero destaca la fórmula con la cual la UC arrasó con Colo Colo

16 DE AGOSTO DEL 2025 / SANTIAGO El Director Tecnico de Universidad Catolica, Daniel Garnero, durante el enfrentamiento entre Colo Colo y Universidad Catolica por el clasico 188 disputado en el Estadio Monumental David Arellano, por la Fecha 20 de la Liga de Primera 2025. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO / VICTOR HUENANTE

Durante este sábado, Universidad Católica arrolló a Colo Colo en el Estadio Monumental, consiguiendo imponerse a los albos en los dos partidos del Campeonato Nacional 2025.

Daniel Garnero, entrenador de los cruzados, analizó el duelo en conferencia de prensa, donde destacó la gran eficacia de sus dirigidos de cara al arco.

“Tener efectividad de entrada hizo que manejáramos el partido mucho mejor. Anotar en el arranque del segundo tiempo también modificó los estados de ánimo e hizo que pudiéramos ganar con tranquilidad”, comenzó diciendo el DT.

“Venir a esta cancha y conseguir el resultado que obtuvimos te deja muy tranquilo. Mañana ya pensaremos en el próximo rival, que coincide con volver a ser local en el Claro Arena, lo cual también es muy importante”, agregó.

Respecto al uso de jugadores Sub 20 en un clásico tan relevante, explicó: “obviamente que la posibilidad la tienen los chicos por un factor que no es el ideal, y es que tenemos una plantilla muy reducida. Pero para eso están los juveniles. Hablamos mucho con ellos para que estén preparados”.

Finalmente, se refirió a la actuación de Cristián Cuevas, una de las figuras del encuentro. “Con Cristián buscamos su desequilibrio individual y su calidad. Lo hizo muy bien, no solo en los goles, sino también en la participación en el juego. En los mejores momentos que tuvimos, él participó muchísimo”, sentenció.