VIDEOS. La Supercopa es azul: la U golea a Colo Colo en Santa Laura y es el mejor equipo del 2024

El ‘Romántico Viajero’ aprovechó todas las deficiencias del ‘popular’ para quedarse con su segunda corona del torneo.

Gonzalo Miranda

La Supercopa 2025 es azul | X: Universidad de Chile

La Supercopa 2025 es azul | X: Universidad de Chile

Este domingo por la tarde, después de mucha polémica y declaraciones cruzadas, la Supercopa 2025 se disputó en el Estadio Santa Laura entre Colo Colo y la Universidad de Chile.

En otro compromiso no exento de polémicas, así como el último Superclásico en el Monumental, fue la Universidad de Chile quien se quedó con trofeo tras imponerse por 3-0.

En el primer tiempo, un Felipe González, de tarjetas muy fáciles, amonestó a cinco jugadores en los primeros 25 minutos. Antes de eso, la Universidad de Chile tomó ventaja con un golazo de Matías Sepúlveda (18′).

El problema para Colo Colo se acrecentó con la expulsión de Sebastián Vegas. Tras ser amonestado por cortar una jugada manifiesta de gol, el VAR recomendó al juez principal que mejor lo expulsara, decisión que fue tomada y no muy reclamada por los albos.

Antes del descanso, el partido se pondría sumamente cuesta arriba para el ‘cacique’. Luego de un potente disparo fuera del área, el rebote fue aprovechado por Nicolás Guerra (37′) para macar el segundo de la tarde.

Iniciado el complemento, el partido continuó teniéndose profundamente de azul. Las complicaciones en la defensa del ‘popular’, fueron aprovechadas por Lucas Assadi (50′), quien anotó el tercero del partido en Independencia.

Ya con el marcador completamente controlado, el resto del partido estuvo en el manejo azul del balón para sostener una ventaja irremontable para un Colo Colo que se queda sin otro trofeo en la temporada.

