Este domingo por la tarde, después de mucha polémica y declaraciones cruzadas, la Supercopa 2025 se disputó en el Estadio Santa Laura entre Colo Colo y la Universidad de Chile.

En otro compromiso no exento de polémicas, así como el último Superclásico en el Monumental, fue la Universidad de Chile quien se quedó con trofeo tras imponerse por 3-0.

En el primer tiempo, un Felipe González, de tarjetas muy fáciles, amonestó a cinco jugadores en los primeros 25 minutos. Antes de eso, la Universidad de Chile tomó ventaja con un golazo de Matías Sepúlveda (18′).

El problema para Colo Colo se acrecentó con la expulsión de Sebastián Vegas. Tras ser amonestado por cortar una jugada manifiesta de gol, el VAR recomendó al juez principal que mejor lo expulsara, decisión que fue tomada y no muy reclamada por los albos.

🟥🏁👀 Uno menos para los Albos



Tras esta infracción, y con revisión del VAR, Felipe González decidió mandar a las duchas a Sebastián Vegas en #ColoColo, en la caída parcial ante #LaU por la #Supercopa.



— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) September 14, 2025

Antes del descanso, el partido se pondría sumamente cuesta arriba para el ‘cacique’. Luego de un potente disparo fuera del área, el rebote fue aprovechado por Nicolás Guerra (37′) para macar el segundo de la tarde.

Iniciado el complemento, el partido continuó teniéndose profundamente de azul. Las complicaciones en la defensa del ‘popular’, fueron aprovechadas por Lucas Assadi (50′), quien anotó el tercero del partido en Independencia.

Ya con el marcador completamente controlado, el resto del partido estuvo en el manejo azul del balón para sostener una ventaja irremontable para un Colo Colo que se queda sin otro trofeo en la temporada.