Presidente Kast no descarta revertir cambios en Punta Peuco y separar a exuniformados de la población penal común
Durante una visita a Copiapó, el Mandatario cuestionó la decisión de la administración anterior de convertir el recinto en una cárcel general, asegurando que se debe volver a un sistema de orden.
El Presidente José Antonio Kast abrió este jueves un flanco de debate en materia penitenciaria al no descartar una modificación profunda al régimen actual del penal de Punta Peuco.
Durante un conversatorio ciudadano en Copiapó, Región de Atacama, el Mandatario cuestionó duramente la transformación del recinto que fue llevada a cabo en noviembre de 2025 bajo la gestión de Gabriel Boric.
Hace pocos meses, la administración anterior había decretado el fin de la exclusividad del penal para condenados por crímenes de lesa humanidad, convirtiéndolo en un centro de cumplimiento penitenciario común bajo la administración de Gendarmería.
Revisa tambien:
Crítica a la “mezcla” de internos
Para el Jefe de Estado, la integración de reclusos civiles con exmiembros de las Fuerzas Armadas y de las policías condenados por violaciones a los Derechos Humanos representa un error de gestión.
“Tenemos que hacer cambios. En cuanto a las que cumplen condena por acusaciones por DD.HH. nosotros estamos ordenando todo, porque había un consenso de que habían recintos penales solo para personas que habían sido miembros de las FF.AA. y de las policías”, enfatizó Kast.
El plan de “ordenamiento” del Ejecutivo
El Presidente insistió en que su administración busca restablecer la diferenciación de las poblaciones penales, la cual, a su juicio, fue vulnerada por la administración de Boric.
- Respeto al consenso: El Mandatario apeló a que históricamente existió un acuerdo sobre la segregación de exuniformados del resto de los delincuentes comunes.
- Cuestionamiento a Gendarmería: Kast sugirió que la mezcla de condenados actual no es adecuada para el sistema y adelantó que ya se están analizando las medidas administrativas para “ordenar” los recintos involucrados.
- Defensa de la especialidad: “El gobierno anterior eso tampoco lo respetó y empezó a mezclar poblaciones penales o personas condenadas. Estamos ordenándonos, porque no corresponde”, subrayó el Presidente ante los asistentes al encuentro en Atacama.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.