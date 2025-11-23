Colo Colo zanja en media hora su triunfo ante Unión La Calera y se instala en zona de Copa Sudamericana / Sebastian Beltran Gaete

En el cierre de la jornada dominical por la antepenúltima fecha del Campeonato Nacional 2025, Colo Colo vivió una fiesta en el Monumental ante Unión La Calera.

Los albos, ante poco más de 30 mil hinchas, vivieron los mejores pasajes de su desempeño en la era de Fernando Ortiz para resolver rápidamente el cotejo.

Lucas Cepeda fue quien despejó rápidamente las dudas con un fantástico remate desde fuera del área a los siete minutos.

Luego, a los 16 minutos, Javier Correa selló una gran jugada colectiva de Colo Colo para un rápido 2-0.

El delirio albo fue total cuando, antes de la media hora, Víctor Felipe Méndez se sacó al arquero cementero para el 3-0.

Con tal contundencia, vino el relajo natural en el segundo tiempo, aprovechado por el “Cacique” para sumar minutaje sub 21, aunque Unión La Calera sembró algo de dudas con el descuento de Ignacio Mesías.

Sin embargo, más allá de otros intentos cementeros, Colo Colo se dio el lujo para que el cuestionado Salomón Rodríguez sellara el 4-1 a los 85 minutos.

Con este resultado, el “Cacique” hilvanó su tercer triunfo seguido, instalándose en el séptimo lugar con 44 puntos, superando por diferencia de gol a Cobresal, su próximo rival, para instalarse en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2026.