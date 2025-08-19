;

No será Héctor Tapia: la dupla técnica que asumirá el interinato de Colo Colo tras la partida de Almirón

Según información de ADN Deportes, Hugo González y Luis Pérez serán los elegidos por Blanco y Negro para hacerse cargo del primer equipo del “Cacique”.

Bastián Lizama

A la espera de que se oficialice la salida de Jorge Almirón, Colo Colo deberá centrarse en la búsqueda de un nuevo entrenador y, mientras tanto, definir al técnico interino que dirigirá el partido ante Palestino por la fecha 21 del Campeonato Nacional.

Aunque todo apuntaba a que Héctor “Tito” Tapia, actual jefe de las divisiones menores del club, asumiría temporalmente la banca del “Cacique”, esta decisión podría sufrir un giro inesperado en las próximas horas.

Según información de ADN Deportes, el interinato de los albos finalmente no quedará en manos de Tapia y, en su lugar, Hugo González y Luis Pérez serán los elegidos por Blanco y Negro para tomar las riendas del primer equipo.

De esta manera, se espera que la dupla técnica haga su estreno en el partido de este viernes en La Cisterna y dirija el Superclásico ante Universidad de Chile, programado para el domingo 31 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental.

Cabe recordar que tanto González como Pérez han tenido experiencias como entrenadores interinos de Colo Colo en años anteriores, por lo que ya tienen un vasto conocimiento del cargo en Macul.

