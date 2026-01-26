;

Fútbol chileno: ¿cuáles fueron los clubes nacionales que más gastaron en fichajes este 2026?

Con el mercado de traspasos ya muy avanzado, solo cuatro equipos han invertido dinero.

Damián Riquelme

PHOTOSPORT / AGENCIA UNO

El mercado de fichajes del fútbol chileno para la temporada 2026 ha estado marcado por movimientos estratégicos de los principales clubes, que buscan reforzarse de cara a un año exigente tanto en el plano local como internacional. Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica concentraron las incorporaciones más llamativas.

Sin embargo, muchas de estas incorporaciones fueron cesiones de otros equipos o negociaciones con agentes libres, es decir, a costo 0.

Aun así, hubo cuatro equipos que sí gastaron dinero para poder incluir ciertos jugadores a sus filas.

Los clubes de Primera División que hicieron fichajes pero no desembolsaron dinero por traspasos fueron Audax Italiano, Cobresal, Coquimbo Unido, Deportes Concepción, Deportes La Serena, Deportes Limache, Everton, Huachipato, Ñublense, O’Higgins, Universidad Católica y Universidad de Concepción.

En cuanto a los que sí gastaron, se encuentra en primer lugar Universidad de Chile, que tuvo que desembolsar más de un millón de euros por la compra definitiva de Javier Altamirano, que fue cedido al “Romántico Viajero” la temporada pasada desde Estudiantes de La Plata.

Colo Colo, Palestino y Unión La Calera fueron los otros clubes que tuvieron que pagar por sus nuevos jugadores. Las cifras que se entregan a continuación son dadas por Transfermarkt, sitio web especializado en el mercado de fichajes.

Listado con el detalle de los gastos

  • Universidad de Chile: 1.340.000 dólares por Javier Altamirano de Estudiantes de La Plata.
  • Colo Colo: 581.000 dólares por Javier Méndez de Peñarol.
  • Palestino: 118.000 dólares por Nelson da Silva de Deportes Limache.
  • Unión La Calera: 40.300 dólares por la cesión de Francisco Pozzo de Vélez Sarsfield.

En base a los clubes que más gastaron, Universidad de Chile tuvo un balance positivo luego de sumar por las ventas de Matías Sepúlveda a Lanús por 1 millón de dólares, Emmanuel Ojeda a Huracán por 385 mil dólares y Luciano Pons a Atlético Bucaramanga por 300 mil dólares.

En cuanto a Colo Colo, de igual manera sumó con los traspasos de Vicente Pizarro a Rosario Central por 2,2 millones de dólares, Alan Saldivia a Vasco da Gama por 1,1 millones de dólares y Lucas Cepeda al Elche por 2,6 millones de dólares.

