;

Meneghini no descarta más fichajes en la U tras dura caída en Perú: “El plantel está abierto hasta que cierre el mercado”

“Entiendo el dolor y la impaciencia que puede generar un partido así, pero también confío mucho en el trabajo que estamos haciendo”, dijo “Paqui” Meneghini tras la caída por 3-0 ante Universitario en la Noche Crema.

Javier Catalán

Meneghini no descarta más fichajes en la U tras dura caída en Perú: “El plantel está abierto hasta que cierre el mercado”

Meneghini no descarta más fichajes en la U tras dura caída en Perú: “El plantel está abierto hasta que cierre el mercado” / Twitter @udechile

La era de Francisco Meneghini en la Universidad de Chile no arrancó de la forma deseada para el entrenador argentino, ya que cayó en su primer amistoso televisado por 3-1 ante Universitario de Perú.

Si bien los dirigidos por “Paqui” sufrieron en Lima ante el actual tricampeón del fútbol incaico, el DT igualmente se quedó con sensaciones positivas de cara al inicio de la Liga de Primera 2026.

Ellos están en un ritmo muy alto, son el tricampeón y hoy presentaron la base de ese equipo. Creo que empezaron muy bien con el apoyo de la gente y, promediando el primer tiempo, nos empezamos a acomodar y a acumular secuencias más largas de pases. El segundo tiempo fue parecido: tuvimos un momento de control, pero ellos cada vez que atacaban eran muy punzantes”, comenzó diciendo el entrenador en conferencia de prensa post partido.

Revisa también:

ADN

Uno de los jugadores que quedó al debe en este debut azul fue Lucas Assadi, quien arrancó jugando como volante ofensivo, pero no pudo gravitar en el juego. “La idea con Lucas es que juegue como mediapunta, para que a partir de ahí vaya interpretando los espacios. Mi idea es que participe más veces; en la izquierda parece un poco acotado a cuando el equipo ataca por ese lado. Estamos buscando que sea un jugador que haga más cosas”, dijo el ex O’Higgins sobre el rol que tendrá el “10”.

Respecto a sus sensaciones de cara al inicio del torneo en Chile, señaló: “Nosotros vamos a llegar bien. Entiendo el dolor y la impaciencia que puede generar un partido así, pero también confío mucho en el trabajo que estamos haciendo y vamos a llegar muy bien a nuestro debut en la liga chilena, porque veo cómo trabajan los jugadores”.

Además, dejó en claro que el plantel azul aún no está cerrado. “El plantel está abierto mientras el mercado siga abierto. Es difícil decir cuándo un plantel está cerrado, pero un partido amistoso no va a cambiar mi visión ni mi confianza con respecto al plantel. El plantel está abierto hasta que cierre el mercado, pero no cambia nada por lo que vi hoy”, sentenció Meneghini.

Contenido patrocinado

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada &#039;Aperture&#039; y así se escucha

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada 'Aperture' y así se escucha

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: &#039;Miren cómo quedé&#039;

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: 'Miren cómo quedé'

&#039;Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales&#039;: Max Luksic sobre iniciativa &#039;Patente en un Día&#039;

'Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales': Max Luksic sobre iniciativa 'Patente en un Día'

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de &#039;Nueva Vida&#039;: &#039;Hace mucho tiempo lo tenía en mente&#039;

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de 'Nueva Vida': 'Hace mucho tiempo lo tenía en mente'

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad