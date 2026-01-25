Meneghini no descarta más fichajes en la U tras dura caída en Perú: “El plantel está abierto hasta que cierre el mercado” / Twitter @udechile

La era de Francisco Meneghini en la Universidad de Chile no arrancó de la forma deseada para el entrenador argentino, ya que cayó en su primer amistoso televisado por 3-1 ante Universitario de Perú.

Si bien los dirigidos por “Paqui” sufrieron en Lima ante el actual tricampeón del fútbol incaico, el DT igualmente se quedó con sensaciones positivas de cara al inicio de la Liga de Primera 2026.

“Ellos están en un ritmo muy alto, son el tricampeón y hoy presentaron la base de ese equipo. Creo que empezaron muy bien con el apoyo de la gente y, promediando el primer tiempo, nos empezamos a acomodar y a acumular secuencias más largas de pases. El segundo tiempo fue parecido: tuvimos un momento de control, pero ellos cada vez que atacaban eran muy punzantes”, comenzó diciendo el entrenador en conferencia de prensa post partido.

Uno de los jugadores que quedó al debe en este debut azul fue Lucas Assadi, quien arrancó jugando como volante ofensivo, pero no pudo gravitar en el juego. “La idea con Lucas es que juegue como mediapunta, para que a partir de ahí vaya interpretando los espacios. Mi idea es que participe más veces; en la izquierda parece un poco acotado a cuando el equipo ataca por ese lado. Estamos buscando que sea un jugador que haga más cosas”, dijo el ex O’Higgins sobre el rol que tendrá el “10”.

Respecto a sus sensaciones de cara al inicio del torneo en Chile, señaló: “Nosotros vamos a llegar bien. Entiendo el dolor y la impaciencia que puede generar un partido así, pero también confío mucho en el trabajo que estamos haciendo y vamos a llegar muy bien a nuestro debut en la liga chilena, porque veo cómo trabajan los jugadores”.

Además, dejó en claro que el plantel azul aún no está cerrado. “El plantel está abierto mientras el mercado siga abierto. Es difícil decir cuándo un plantel está cerrado, pero un partido amistoso no va a cambiar mi visión ni mi confianza con respecto al plantel. El plantel está abierto hasta que cierre el mercado, pero no cambia nada por lo que vi hoy”, sentenció Meneghini.