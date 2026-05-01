VIDEOS. Marcha del 1 de mayo en Santiago reúne a multitudinario grupo y registra incidentes aislados
La movilización convocada por la CUT avanza por la Alameda desde La Moneda al GAM.
Una multitudinaria marcha por el Día del Trabajador y la Trabajadora se desarrolla este viernes en el centro de Santiago, con cientos de personas congregadas en la Alameda en una movilización convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
La manifestación inició frente al Palacio de La Moneda y avanzará hacia el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), donde se espera la realización de discursos por parte de dirigentes sindicales y organizaciones sociales.
Desde primeras horas de la mañana, Carabineros de Chile informó desvíos de tránsito en amplios sectores del centro capitalino, con un perímetro de exclusión que abarca desde Santo Domingo por el norte hasta avenida Matta por el sur, y entre Padre Hurtado y Salvador en sentido poniente-oriente.
Revisa también
Las autoridades llamaron a preferir vías alternativas y circular con precaución ante la alta congestión vehicular y las modificaciones en recorridos del transporte público.
En el desarrollo de la jornada, se han registrado algunos incidentes. Según reportes policiales, un grupo de individuos lanzó fuegos artificiales en la intersección de Bascuñán con la Alameda, poniendo en riesgo a transeúntes y participantes de la marcha.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.