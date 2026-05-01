Una multitudinaria marcha por el Día del Trabajador y la Trabajadora se desarrolla este viernes en el centro de Santiago, con cientos de personas congregadas en la Alameda en una movilización convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

La manifestación inició frente al Palacio de La Moneda y avanzará hacia el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), donde se espera la realización de discursos por parte de dirigentes sindicales y organizaciones sociales.

Desde primeras horas de la mañana, Carabineros de Chile informó desvíos de tránsito en amplios sectores del centro capitalino, con un perímetro de exclusión que abarca desde Santo Domingo por el norte hasta avenida Matta por el sur, y entre Padre Hurtado y Salvador en sentido poniente-oriente.

Las autoridades llamaron a preferir vías alternativas y circular con precaución ante la alta congestión vehicular y las modificaciones en recorridos del transporte público.

🔴 #Ahora: Se mantienen desvíos de tránsito en distintos puntos del centro de #Santiago, producto de la conmemoración del Día del Trabajador. Prefiera vías alternativas y circule con precaución.#EnDesarrollo pic.twitter.com/smzayQqS30 — Carabineros Prefectura Central (@CarabPrCentral) May 1, 2026

En el desarrollo de la jornada, se han registrado algunos incidentes. Según reportes policiales, un grupo de individuos lanzó fuegos artificiales en la intersección de Bascuñán con la Alameda, poniendo en riesgo a transeúntes y participantes de la marcha.

🔴 #Ahora: Un grupo de sujetos arroja fuegos de artificio en la intersección de calle Bascuñan con Alameda, poniendo en riesgo la integridad de los transeúntes. Prefiera vías alternativas y circule con precaución. pic.twitter.com/RupsGu46gj — Carabineros Prefectura Central (@CarabPrCentral) May 1, 2026