Detectan influenza aviar H5N1 en Los Lagos tras muerte de cerca de 50 aves domésticas

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El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) confirmó la presencia de Influenza Aviar H5N1 en la región de Los Lagos, tras detectarse un brote en aves de traspatio en la comuna de Puyehue, provincia de Osorno.

El caso se originó luego de una denuncia por mortalidad masiva que terminó con cerca de 50 aves domésticas muertas, entre gallinas y pavos.

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Tras la inspección, equipos técnicos constataron la presencia de ejemplares fallecidos y otros con síntomas compatibles con la enfermedad, activando de inmediato los protocolos sanitarios.

Desde el municipio local, el director de Dideco, Robinson Rosales, explicó que se inició un control en un radio de dos kilómetros alrededor del foco, con muestreos y encuestas para descartar nuevos contagios.

En paralelo, el SAG implementó medidas de contención y reforzó la vigilancia epidemiológica en la zona, con apoyo de equipos de desarrollo rural.

A este brote se suman los primeros casos confirmados en aves silvestres en la provincia de Chiloé. Según informó el seremi de Agricultura, Francisco Cárcamo, se detectaron contagios en un pato quetro en Ancud y en un cisne de cuello negro en Curaco de Vélez. Ante este escenario, las autoridades reiteraron el llamado a extremar las medidas de bioseguridad, especialmente para evitar el contacto entre aves domésticas y silvestres, principales reservorios del virus.

Tras la confirmación de estos tres casos en la región, se intensificó el monitoreo en zonas de nidificación y se instó a la comunidad a reportar cualquier sospecha de contagio. El SAG habilitó el número de WhatsApp +56 9 3866 3611 para recibir denuncias y así contener oportunamente la propagación del virus.