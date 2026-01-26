Coquimbo Unido levantó un nuevo título y se consagró campeón de la Supercopa 2026. El cuadro pirata derrotó a Universidad Católica por 8-7 en la tanda de penales, instancia en la que el arquero Diego “Mono” Sánchez fue la gran figura de la jornada.

Sin embargo, el efusivo festejo del golero de 38 años generó la reacción de Juan Francisco Rossel, quien lo encaró y desató una gresca entre jugadores de ambos equipos tras el pitazo final.

Una vez finalizado el partido, el lateral del equipo aurinegro, Juan Cornejo, habló sobre el altercado que se vivió en la cancha del Sausalito de Viña del Mar y acusó provocaciones previas por parte del plantel de la UC.

“Creo que a veces cuando uno está jugando y se dicen cosas, tienen que aguantarse después cuando te toca perder. Nosotros hemos perdido y hemos aguantado cosas. El ‘Mono’ festejó con nuestra barra, nunca le hizo gestos a ellos ni nada", señaló el defensor en zona mixta ante la consulta de ADN Deportes.

“Ellos también estaban hablando cuando estábamos pateando la tanda de penales, se estaban riendo, entonces si después no les gusta perder que tampoco vengan a hacer gestos antes de tiempo”, agregó.

La promesa del ‘Mono’ Sánchez y un nuevo título con Coquimbo

Por otro lado, Juan Cornejo reveló qué le dijo el portero de Coquimbo a sus compañeros por no usar guantes en la definición a penales. “Lo había comentado el día antes que si había penales los iba a atajar así. Son locuras de él, ya lo conocemos y también nos dijo que iba a tapar dos penales. Confiamos en él y sabemos la clase de portero que es", afirmó.

“Sabíamos que iba a ser complicado. Obviamente nosotros siempre confiamos en el ‘Mono’. Podríamos haber resolvido el partido mucho antes la tanda de penales, pero creo que fuimos superiores y somos justos ganadores", remarcó.

Asismismo, valoró la obtención de un nuevo trofeo para el elenco nortino. “Son dos títulos para Coquimbo, que no tenía títulos en Primera. Estamos muy contentos y esperamos seguir por esta senda para lo que queda del año”, aseguró.

“Sabemos que no perder en tanto tiempo no es muy común en el fútbol, pero estamos muy tranquilos, lo manejamos partido a partido. No pensamos más allá del partido del siguiente y tampoco pensamos en lo que ha pasado anteriormente. Creo que eso ha sido la clave de todo esto y esperamos seguir así todo el año", sentenció.