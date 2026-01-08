;

Colo Colo hace oficial la salida de Vicente Pizarro: ya fue presentado en su nuevo club

El volante de 23 años se convirtió en nuevo refuerzo de Rosario Central.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Colo Colo hizo oficial este jueves la salida de Vicente Pizarro. A través de redes sociales, el “Cacique” le dedicó un emotivo mensaje al volante de 23 años, quien está listo para iniciar su primera aventura en el extranjero, específicamente en Rosario Central.

“¡Éxito Vicho querido! Formado en casa, dejaste huella defendiendo estos colores con el compromiso y orgullo que solo un colocolino puede tener", escribieron los albos.

Revisa también:

ADN

“Llegaste como un niño con un tremendo futuro, creciste con ADN albo y hoy te vas como referente de este club y 6 títulos. Esto no es un adiós, sino un hasta pronto. El Monumental siempre será tu casa Vicho querido", agregó el club nacional.

Minutos más tarde, fue el turno del cuadro argentino, que anunció en un comunicado el fichaje del mediocampista. “Vicente Pizarro es nuevo jugador de Rosario Central”, señalaron.

“El volante de 23 años, nacido en Santiago de Chile, llega procedente del Colo Colo, donde ha desarrollado toda trayectoria hasta el momento. Allí jugó más de 100 partidos, consiguió 6 títulos, entre los que se destacan 2 ligas chilenas y tuvo roce internacional, disputando Copa Libertadores", agregaron.

“Pizarro es también jugador de la selección absoluta de Chile, con la que ya disputó partidos de eliminatorias, tras haber acumulado experiencias en los combinados juveniles de su país. Le damos la bienvenida a Vicente y le deseamos los mayores éxitos con nuestra camiseta", sentenció el elenco que dirige Jorge Almirón.

