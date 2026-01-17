“Sé que soy el segundo chileno en la historia del club... Trataré de dejar una buena imagen”

Matías Sepúlveda fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Lanús. El jugador de 26 años entregó sus primeras declaraciones ante la prensa argentina y abordó lo que será su primera experiencia en el extranjero tras su paso por Universidad de Chile.

“Estoy muy feliz de estar acá. Se viene un año muy lindo para el club, partidos muy importantes y eso es una motivación muy grande para mí, para mis compañeros y para seguir dejando al club en lo más alto, que es lo más importante", declaró el ‘Tucu’ en conferencia.

En esa línea, el chileno valoró el presente del cuadro granate y agregó: “El año pasado al club le fue muy bien. Son los actuales campeones de la Copa Sudamericana. Nosotros venimos a aportar y a aprender del grupo que está. Se nota que son muy buenas personas, que están dispuestos al trabajo y a mejorar”.

Consultado sobre qué lo sedujo para aceptar la propuesta de Lanús, el chileno fue claro: “El interés que me generó el club fue muy bueno, la decisión fue por eso. Me mostraron el cariño y el estadio también. La hinchada se ve hermosa. Es una liga muy competitiva y eso me generó motivación como jugador”.

Sepúlveda también valoró el nivel del fútbol argentino y el salto que representa para su carrera. “Es una liga muy atractiva en lo personal. La cantidad de gente que va a todos los partidos, siempre están peleando en Sudamericana y Libertadores. Es una motivación muy grande a nivel personal", afirmó.

Además, abordó el hecho de ser el segundo chileno que va a vestir la camiseta de Lanús, luego del único paso de Eros Pérez. “Sí, yo igual me informé, busqué y sé que soy el segundo chileno. Trataré de dejar una buena imagen en lo personal, como persona y como futbolista. La verdad es motivación para dejar esa buena imagen, no lo tomo como presión”, sentenció.