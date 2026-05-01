Día del Trabajador 2026: Presidente Kast apunta a una “emergencia laboral” y llama a “aislar a violentistas” en marcha
El Mandatario alertó por más de 900 mil desempleados y 2,5 millones en la informalidad, insistiendo en fortalecer el empleo y mantener marchas pacíficas.
Día del Trabajador 2026: Presidente Kast apunta a una “emergencia laboral” y llama a “aislar a violentistas” en marcha
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El Presidente José Antonio Kast encabezó este viernes la conmemoración del Día del Trabajador y Trabajadora, instancia en la que puso el foco en la necesidad de fortalecer el empleo y avanzar hacia un clima de unidad en el mundo laboral.
Durante su intervención, el Mandatario afirmó que “el trabajo es un espacio donde podemos conjugar el talento, el esfuerzo y las capacidades”, subrayando que debe ser también “un espacio de encuentro, donde prime la confianza mutua”.
En esa línea, advirtió sobre una “emergencia laboral”, mencionando que más de 900 mil personas están desempleadas y que cerca de 2,5 millones se desempeñan en la informalidad.
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El jefe de Estado también abordó los desafíos estructurales del empleo, destacando la urgencia de generar oportunidades para jóvenes, mujeres y personas mayores, además de enfrentar los efectos de la tecnología. “No hay mejor política pública que el pleno empleo”, sostuvo, junto con recalcar la importancia de impulsar el trabajo formal y apoyar a las pymes como motor de la economía.
En paralelo, el Presidente Kast se refirió a la marcha convocada para esta jornada, haciendo un llamado a que se desarrolle de manera pacífica. “Espero que sea una marcha donde de verdad se releve la importancia del trabajador”, señaló, agregando que “los invito a que aislemos a los violentistas”.
Finalmente, insistió en la responsabilidad colectiva de resguardar el orden público durante las movilizaciones: “No necesitamos la violencia para llegar a acuerdos”, afirmó, enfatizando que las diferencias deben resolverse por vías democráticas y en el Parlamento.
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