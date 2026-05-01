Día del Trabajador 2026: Presidente Kast apunta a una “emergencia laboral” y llama a “aislar a violentistas” en marcha

El Presidente José Antonio Kast encabezó este viernes la conmemoración del Día del Trabajador y Trabajadora, instancia en la que puso el foco en la necesidad de fortalecer el empleo y avanzar hacia un clima de unidad en el mundo laboral.

Durante su intervención, el Mandatario afirmó que “el trabajo es un espacio donde podemos conjugar el talento, el esfuerzo y las capacidades”, subrayando que debe ser también “un espacio de encuentro, donde prime la confianza mutua”.

1 de mayo de 2026 / SANTIAGO El Presidente José Antonio Kast, junto a la primera dama María Pía Adriasola, y el ministro de Trabajo, Tomás Rau, participa en conmemoración del 1 de mayo en el Hospital del Trabajador. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO / Sebastian Beltran Gaete Ampliar

En esa línea, advirtió sobre una “emergencia laboral”, mencionando que más de 900 mil personas están desempleadas y que cerca de 2,5 millones se desempeñan en la informalidad.

El jefe de Estado también abordó los desafíos estructurales del empleo, destacando la urgencia de generar oportunidades para jóvenes, mujeres y personas mayores, además de enfrentar los efectos de la tecnología. “No hay mejor política pública que el pleno empleo”, sostuvo, junto con recalcar la importancia de impulsar el trabajo formal y apoyar a las pymes como motor de la economía.

En paralelo, el Presidente Kast se refirió a la marcha convocada para esta jornada, haciendo un llamado a que se desarrolle de manera pacífica. “Espero que sea una marcha donde de verdad se releve la importancia del trabajador”, señaló, agregando que “los invito a que aislemos a los violentistas”.

Finalmente, insistió en la responsabilidad colectiva de resguardar el orden público durante las movilizaciones: “No necesitamos la violencia para llegar a acuerdos”, afirmó, enfatizando que las diferencias deben resolverse por vías democráticas y en el Parlamento.