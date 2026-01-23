Universidad Católica y Coquimbo Unido protagonizarán la final de la Supercopa 2026, el primer título que está en juego en esta nueva temporada del fútbol chileno.

La UC viene de eliminar a Huachipato en semifinales, donde se impuso por 4-2 en el partido disputado el pasado martes en el Estadio Sausalito.

Mientras que el cuadro “pirata”, vigente campeón del Torneo Nacional, se instaló en la final tras derrotar 3-2 a Deportes Limache el pasado miércoles, duelo que también se jugó en Viña del Mar.

¿Cuándo y a qué hora es la final de la Supercopa 2026?

La final de la Supercopa 2026 entre Universidad Católica y Coquimbo Unido se disputará este domingo 25 de enero, a partir de las 19:00 horas, en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

¿Dónde ver la final entre la UC y Coquimbo en vivo?

En TV, el partido entre “cruzados” y “piratas” se podrá ver por las pantallas del canal TNT Sports Premium y por la aplicación HBO MAX, para quienes tengan contratado el plan que incluye TNT Sports.

Además, la final de la Supercopa 2026 contará con la transmisión en vivo de ADN Deportes, por su señal de radio y a través de sus plataformas en YouTube y Facebook.