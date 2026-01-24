;

Sorpresa en el mercado de fichajes: Enzo Roco define el club en que volverá a jugar en Chile

Según información de ADN Deportes, el exseleccionado nacional desestimó el sondeo de Everton.

Carlos Madariaga

Sorpresa en el mercado de fichajes: Enzo Roco define el club en que volverá a jugar en Chile

Sorpresa en el mercado de fichajes: Enzo Roco define el club en que volverá a jugar en Chile / Aitor Alcalde Colomer

Uno de los nombres que inesperadamente ha movido el mercado de fichajes en el fútbol chileno es Enzo Roco.

El excentral de la UC finalizó su contrato con el Fatih Karagümrük de Turquía, con lo que se mostró dispuesto a volver al país tras una carrera que lo tuvo con pasos por España y Arabia Saudita.

Revisa también:

ADN

Más allá de un interés del club que lo formó, que no prosperó, en los últimos días su nombre sonó como refuerzo de Everton de Viña del Mar.

Sin embargo, en las últimas horas de este sábado, el futuro de Enzo Roco dio un giro inesperado, pues llegó a acuerdo para firmar por otro club de Primera División.

Según información de ADN Deportes, el defensa de 33 años llegó a acuerdo para firmar por Palestino.

De confirmarse esto en las próximas horas del domingo, Enzo Roco será el cuarto refuerzo de los árabes, que ya han incorporado a Sebastián Gallegos, César Munder y Nelson da Silva.

Contenido patrocinado

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada &#039;Aperture&#039; y así se escucha

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada 'Aperture' y así se escucha

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: &#039;Miren cómo quedé&#039;

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: 'Miren cómo quedé'

&#039;Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales&#039;: Max Luksic sobre iniciativa &#039;Patente en un Día&#039;

'Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales': Max Luksic sobre iniciativa 'Patente en un Día'

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de &#039;Nueva Vida&#039;: &#039;Hace mucho tiempo lo tenía en mente&#039;

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de 'Nueva Vida': 'Hace mucho tiempo lo tenía en mente'

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad