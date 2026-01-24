Sorpresa en el mercado de fichajes: Enzo Roco define el club en que volverá a jugar en Chile / Aitor Alcalde Colomer

Uno de los nombres que inesperadamente ha movido el mercado de fichajes en el fútbol chileno es Enzo Roco.

El excentral de la UC finalizó su contrato con el Fatih Karagümrük de Turquía, con lo que se mostró dispuesto a volver al país tras una carrera que lo tuvo con pasos por España y Arabia Saudita.

Más allá de un interés del club que lo formó, que no prosperó, en los últimos días su nombre sonó como refuerzo de Everton de Viña del Mar.

Sin embargo, en las últimas horas de este sábado, el futuro de Enzo Roco dio un giro inesperado, pues llegó a acuerdo para firmar por otro club de Primera División.

Según información de ADN Deportes, el defensa de 33 años llegó a acuerdo para firmar por Palestino.

De confirmarse esto en las próximas horas del domingo, Enzo Roco será el cuarto refuerzo de los árabes, que ya han incorporado a Sebastián Gallegos, César Munder y Nelson da Silva.