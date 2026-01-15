Club del fútbol chileno sorprende a sus hinchas y recupera su antiguo escudo: anuncio histórico

Un hito largamente esperado por los hinchas de Unión La Calera se concretó este jueves. Gracias a un histórico convenio entre el municipio y la dirigencia del club, el cuadro cementerio volverá a lucir su antiguo escudo a partir de la temporada 2026.

Así lo confirmó la propia institución a través de sus redes sociales, donde presentó la nueva camiseta que utilizará el equipo en la próxima campaña y anunció el regreso de su tradicional insignia, cuya modificación en 2019 generó un fuerte rechazo entre los fanáticos.

“Tras una votación que incluyó a todos nuestros hinchas, estamos felices de mostrarles la nueva camiseta de Unión La Calera para la temporada 2026″, escribió la institución en sus redes sociales.

“Esta armadura se inspira en memorables temporadas pasadas que vivió nuestro club y ahora le toca a nuestros guerreros portarla con todo el orgullo calerano”, agregaron.

El regreso de la histórica insignia del elenco cementero también fue destacado por la Municipalidad de La Calera, luego de que el alcalde Johnny Piraíno y el gerente de Unión La Calera, Cristopher Pons, firmaran un convenio que permitirá que el escudo tradicional vuelva a la camiseta.

“Gracias a las gestiones lideradas por el alcalde, al diálogo y al trabajo perseverante, hoy La Calera recupera un símbolo que forma parte de su identidad y de su memoria colectiva: la histórica insignia de Unión La Calera", escribió el municipio en sus redes oficiales.

“Este hito reafirma el compromiso del Municipio con su comunidad, con el respeto por la historia y con la defensa de aquello que representa el sentir profundo de los caleranos y caleranas. Cuando se trabaja con convicción y corazón por la comuna, los grandes logros se hacen realidad", agregaron.