;

Club del fútbol chileno sorprende a sus hinchas y recupera su antiguo escudo: anuncio histórico

Unión La Calera presentó su nueva camiseta para la temporada 2026, que incluye el regreso de su tradicional insignia tras su polémica modificación en 2019.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Un hito largamente esperado por los hinchas de Unión La Calera se concretó este jueves. Gracias a un histórico convenio entre el municipio y la dirigencia del club, el cuadro cementerio volverá a lucir su antiguo escudo a partir de la temporada 2026.

Así lo confirmó la propia institución a través de sus redes sociales, donde presentó la nueva camiseta que utilizará el equipo en la próxima campaña y anunció el regreso de su tradicional insignia, cuya modificación en 2019 generó un fuerte rechazo entre los fanáticos.

“Tras una votación que incluyó a todos nuestros hinchas, estamos felices de mostrarles la nueva camiseta de Unión La Calera para la temporada 2026″, escribió la institución en sus redes sociales.

Revisa también:

ADN

“Esta armadura se inspira en memorables temporadas pasadas que vivió nuestro club y ahora le toca a nuestros guerreros portarla con todo el orgullo calerano”, agregaron.

El regreso de la histórica insignia del elenco cementero también fue destacado por la Municipalidad de La Calera, luego de que el alcalde Johnny Piraíno y el gerente de Unión La Calera, Cristopher Pons, firmaran un convenio que permitirá que el escudo tradicional vuelva a la camiseta.

“Gracias a las gestiones lideradas por el alcalde, al diálogo y al trabajo perseverante, hoy La Calera recupera un símbolo que forma parte de su identidad y de su memoria colectiva: la histórica insignia de Unión La Calera", escribió el municipio en sus redes oficiales.

“Este hito reafirma el compromiso del Municipio con su comunidad, con el respeto por la historia y con la defensa de aquello que representa el sentir profundo de los caleranos y caleranas. Cuando se trabaja con convicción y corazón por la comuna, los grandes logros se hacen realidad", agregaron.

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad