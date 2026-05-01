Se formó en Colo Colo, pasó por México y hoy se autoproclama el mejor de su puesto en Chile: “Estoy convencido”

Dilan Zúñiga, lateral izquierdo de 29 años que milita actualmente en Palestino, enciendió el debate en las últimas horas al autoproclamarse como el mejor en su puesto en el fútbol chileno.

En una dinámica de preguntas rápida con DSports, al formado en Colo Colo le pidieron que hablara cuando escuchara el nombre de un jugador mejor que él en su posición.

Sin embargo, guardó silencio en cada mención, ubicándose por encima de nombres como Eugenio Mena, Jovanny Campusano, Erick Wiemberg, Diego Ulloa, Juan Cornejo y Marcelo Morales.

Luego, consultado por algún lateral izquierdo mejor que él en el fútbol chileno, no dudó en responder: “Para mí, ninguno, lo digo convencido”.

Cabe recordar que, tras su salida de Colo Colo en 2016, Dilan Zúñiga inició un recorrido que lo llevó por Everton de Viña del Mar, León de México y Coquimbo Unido, hasta llegar a Palestino, club que defiende desde el 2023.

En la actual temporada, el zaguero ha tenido un destacado rendimiento, con 16 partidos disputados, un gol y una asistencia. Precisamente, su única conquista fue ante el “Cacique”, en la victoria de los “Árabes” por 1-0 en el Estadio Monumental.