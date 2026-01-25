Garnero, el único que dio la cara en la UC tras perder la Supercopa Chilena: “Todavía nos está faltando intensidad” / Cruzados

En un final caliente de partido, donde hubo un conato con gran parte de sus rivales, en Universidad Católica lamentaron la derrota ante Coquimbo Unido por la final de la Supercopa Chilena.

Eso sí, el único que se expresó en Viña del Mar fue su técnico, Daniel Garnero, pues ningún jugador de la UC habló tras el encuentro, donde tampoco se quedaron a presenciar la ceremonia de premiación.

“La cancha no estaba bien, pero ya lo sabíamos. Nos costó mucho poder asociarnos, encontrarnos. Estuvimos incómodos, muy pocas veces pudimos salir de la presión del rival. Todavía no estamos con la dinámica y precisión para sortear esas situaciones con mayor facilidad”, planteó el argentino, afrontando con resignación la derrota en los penales.

“No considero que sea una lotería, hay que saber patear finales, hay que tratar de atajarlos. Sí es verdad que, al llegar a esta instancia, un pequeño error o la fortuna te puede jugar a favor o en contra, pero bueno, son cosas que pasan en definiciones”, comentó Daniel Garnero, autocrítico del rendimiento de la UC.

“Todavía nos está faltando intensidad, ritmo, y el ritmo de competencia lo obtienes compitiendo. Estamos en un momento del año donde, después de las vacaciones, la pretemporada fue muy intensa y perder un poco de precisión es lógico. Tenemos que tratar de trabajarlo de la mejor manera, esa parte que creo que es muy importante para nosotros, porque nuestra intención es llegar asociando y, si tiene precisión, obviamente es mucho más sencillo (...) En el segundo tiempo estuvimos un poquito mejor, disputamos más, pero no tuvimos llegadas con claridad”, concluyó el entrenador de 56 años.