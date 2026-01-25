;

Garnero, el único que dio la cara en la UC tras perder la Supercopa Chilena: “Todavía nos está faltando intensidad”

El entrenador explicó las claves que marcaron la derrota ante Coquimbo Unido.

Carlos Madariaga

Garnero, el único que dio la cara en la UC tras perder la Supercopa Chilena: “Todavía nos está faltando intensidad”

Garnero, el único que dio la cara en la UC tras perder la Supercopa Chilena: “Todavía nos está faltando intensidad” / Cruzados

En un final caliente de partido, donde hubo un conato con gran parte de sus rivales, en Universidad Católica lamentaron la derrota ante Coquimbo Unido por la final de la Supercopa Chilena.

Eso sí, el único que se expresó en Viña del Mar fue su técnico, Daniel Garnero, pues ningún jugador de la UC habló tras el encuentro, donde tampoco se quedaron a presenciar la ceremonia de premiación.

Revisa también:

ADN

La cancha no estaba bien, pero ya lo sabíamos. Nos costó mucho poder asociarnos, encontrarnos. Estuvimos incómodos, muy pocas veces pudimos salir de la presión del rival. Todavía no estamos con la dinámica y precisión para sortear esas situaciones con mayor facilidad”, planteó el argentino, afrontando con resignación la derrota en los penales.

“No considero que sea una lotería, hay que saber patear finales, hay que tratar de atajarlos. Sí es verdad que, al llegar a esta instancia, un pequeño error o la fortuna te puede jugar a favor o en contra, pero bueno, son cosas que pasan en definiciones”, comentó Daniel Garnero, autocrítico del rendimiento de la UC.

Todavía nos está faltando intensidad, ritmo, y el ritmo de competencia lo obtienes compitiendo. Estamos en un momento del año donde, después de las vacaciones, la pretemporada fue muy intensa y perder un poco de precisión es lógico. Tenemos que tratar de trabajarlo de la mejor manera, esa parte que creo que es muy importante para nosotros, porque nuestra intención es llegar asociando y, si tiene precisión, obviamente es mucho más sencillo (...) En el segundo tiempo estuvimos un poquito mejor, disputamos más, pero no tuvimos llegadas con claridad”, concluyó el entrenador de 56 años.

Contenido patrocinado

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada &#039;Aperture&#039; y así se escucha

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada 'Aperture' y así se escucha

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: &#039;Miren cómo quedé&#039;

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: 'Miren cómo quedé'

&#039;Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales&#039;: Max Luksic sobre iniciativa &#039;Patente en un Día&#039;

'Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales': Max Luksic sobre iniciativa 'Patente en un Día'

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de &#039;Nueva Vida&#039;: &#039;Hace mucho tiempo lo tenía en mente&#039;

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de 'Nueva Vida': 'Hace mucho tiempo lo tenía en mente'

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad