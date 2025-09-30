Fue a principios de año cuando Gustavo Álvarez se la jugó por él y el volante respondió en cancha. Javier Altamirano continuará en la Universidad de Chile hasta el 2028.

La semana pasada, tras el triunfo ante Alianza Lima, Azul Azul confirmó que activó una de las cláusulas del préstamo que tienen los universitarios con Estudiantes de La Plata por el formado en Huachipato.

Con ello, ahora Javier Altamirano continuará en la Universidad de Chile hasta el 2028. Firmó un nuevo contrato en el Centro Deportivo Azul (CDA), por lo que los azules se quedan con la mitad del pase, mientras la otra sigue en manos de Huachipato.

¿Cuánto pagó la U a Estudiantes por Altamirano?

Según información de La Tercera, las buenas actuaciones del volante hicieron que los azules aprovecharan una cláusula del contrato con los argentinos para así pagar menos de lo que tenían presupuestado.

Si los azules querían quedarse con Altamirano a fin de año, debían pagar USD 1,2 millones, pero al activarla antes de tiempo, se ahorraron USD 200 mil. Es decir, Azul Azul pagó solo un millón de la divisa norteamericana para quedarse con el pase.

Negocio por donde se le mire, considerando que Estudiantes le pagó a Huachipato USD 2,2 millones en el 2023 para quedarse con la mitad del pase del nacido en Talcahuano.