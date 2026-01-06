;

FOTO. Sufrió una dura lesión en 2025 y ahora busca su revancha como nuevo jugador de Palestino

El delantero argentino/brasileño firma con el cuadro ‘árabe’ con miras a la Copa Sudamericana

Damián Riquelme

Nelson Da Silva

Nelson Da Silva

Palestino hace oficial el arribo de Nelson Da Silva a La Cisterna con el fin de poder encarar este 2026 con un nuevo delantero centro, con los ojos puestos en el torneo Nacional y a su vez Copa Sudamericana.

“Muy contento de llegar a un club tan importante en Chile como Palestino. La verdad que feliz porque llega a un club que cada año viene peleando, lo viene haciendo muy bien hace varios años a nivel país y también a nivel internacional”, expresó el atacante.

El “Tanque” en agosto de 2025, sufrió una dura lesión, específicamente una luxación del tendón del peroneo corto del tobillo derecho durante los entrenamientos, que lo estuvo fuera de las canchas por meses, por lo tanto, en “El Tino” busca reimpulsar su carrera.

“A nivel personal obviamente trato de venir a aportar mi granito de arena, sobre todo como soy delantero tratar de aportar goles. Espero que sea un gran año en ese sentido para mí, en lo personal y después colectivamente de poder entrar a Copa a fase de grupos” declaró en su afán de ser competitivo a nivel internacional.

