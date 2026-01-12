;

Javier Méndez ya está en Chile para ser nuevo jugador de Colo Colo: “Feliz de estar acá”

El defensor uruguayo arribó a Santiago hace algunos minutos y partió directamente a realizarse los chequeos médicos para luego firmar un contrato por dos años.

Javier Catalán

Matías Canessa

Captura: @rodrigogomezf

Captura: @rodrigogomezf

Lo que tanto anhelaba el hincha de Colo Colo comienza a cumplirse, ya que este lunes llegó al país quien será el tercer refuerzo de los albos para 2026: Javier Méndez.

El defensor uruguayo aterrizó hace algunos minutos en Santiago, desde donde partió directamente a realizarse los exámenes médicos para luego firmar un contrato de dos años con el “Popular”.

Feliz de estar acá, me encuentro bien. Vamos arriba”, fueron las pocas palabras que pudo decir el llamado a ser el reemplazante de Alan Saldivia, quien, tras bajar del avión, ya se encontraba acompañado por funcionarios del “Cacique”.

Por el momento, resta esperar que Méndez apruebe los chequeos de salud y que, posteriormente, en la reunión de directores de Blanco y Negro, su llegada sea aprobada para que finalmente sea anunciado de manera oficial.

