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FOTOS Y VIDEO. 31 Minutos conquista México con show masivo ante más de 230 mil personas

El espectáculo gratuito en el Zócalo reunió a una multitud familiar que coreó clásicos del programa chileno en el Día del Niño.

Verónica Villalobos

31 Minutos conquista México con show masivo ante más de 230 mil personas

El fenómeno chileno 31 Minutos volvió a demostrar su alcance internacional tras convocar a más de 230 mil personas en el Zócalo de la Ciudad de México, en un masivo concierto gratuito realizado en el marco del Día del Niño.

La jornada, que inicialmente fue estimada en más de 200 mil asistentes, superó las expectativas según autoridades locales. La alcaldesa Clara Brugada confirmó la cifra final, destacando la masiva convocatoria que reunió a familias completas en el centro de la capital mexicana.

El espectáculo comenzó pasadas las 19:00 horas con la icónica intro del programa y la aparición de personajes como Tulio Triviño y Juanín, desatando la euforia del público. Durante cerca de dos horas, se interpretaron canciones como “Tangananica, Tanganana”, “Mi Equilibrio Espiritual” y “Bailan sin Cesar”, coreadas por grandes y chicos.

El cierre estuvo marcado por “Yo Nunca vi Televisión”, considerado el himno del programa. Tras el show, el equipo agradeció al público con un mensaje que desató una respuesta masiva: “Chile, hermano, ya eres mexicano”, consolidando una conexión emocional entre ambos países.

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