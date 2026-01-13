“Hoy cierro una etapa muy importante en mi carrera, me despido de Colo Colo... Gracias por todo”

Alan Saldivia cerró de manera definitiva su etapa en Colo Colo. En medio de su inminente traspaso a Vasco da Gama, el defensa uruguayo se pronunció en sus redes sociales y compartió un emotivo mensaje para despedirse del “Cacique”.

“Hoy cierro una etapa muy importante en mi carrera, me despido de Colo Colo”, comenzó el escrito publicado por el jugador en su cuenta de Instagram.

“Llegué siendo joven, con la ilusión de crecer desde abajo, y este club me dio la oportunidad de formarme, competir y entender lo que significa representar a Colo Colo, el equipo más grande de Chile", continuó.

En esa línea, Saldivia agregó: “Agradezco a mis compañeros, cuerpos técnicos, trabajadores del club y a toda la gente que sostiene el día a día y a toda la hinchada por su muestra de cariño”.

“Colo Colo quedará para siempre en mi historia. Gracias por todo, hasta pronto”, cerró el mensaje del central de 23 años.

Cabe recordar que Alan Saldivia debutó en 2023 en el primer equipo de Colo Colo, donde alcanzó a jugar casi 100 partidos y ganó cuatro títulos: un torneo de Primera División, una Copa Chile y dos Supercopas.