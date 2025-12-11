Universidad de Chile fue de más a menos este 2025

Pasan los días y poco a poco la temporada 2025 comienza a quedar atrás, un año irregular para la Universidad de Chile, donde se anotó grandes resultados, se quedó con una corona, pero que terminó en fracaso.

El cuadro de Gustavo Álvarez logró quedarse con la Supercopa ante Colo Colo, brilló en Copa Libertadores, le robaron en la Sudamericana, pero fue sorprendida en Copa Chile y solo remató cuarta en la Liga de Primera.

La campaña 2025 de la Universidad de Chile

La campaña 2025 de la Universidad de Chile

Copa Chile

Uno de los primeros desafíos para los azules fue la disputa de la Copa Chile, torneo al que llegaba como monarca tras ganar la versión 2024 ante Ñublense en el Estadio Nacional.

Y si bien en la fase grupa rindieron, solo siendo sorprendidos por Magallanes en Ñuñoa, ya en 8vos todos pensaban en un camino “fácil” para el bicampeonato tras las tempranas eliminaciones de Colo Colo y la UC. El problema es que se les cruzó un inspirado Curicó Unido.

Los ‘torteros’ ganaron en el sur y luego rescataron un empate en Ñuñoa para concretar el primer fracaso azul en el 2025.

Copa Libertadores

En su regreso al torneo, después de varias temporadas de ausencia, los azules brillaron a nivel internacional y daban las primeras señales de lo que terminaría consiguiendo en la Sudamericana.

Quedaron eliminados de la fase grupal, sí, pero todo a los criterios que existen para avanzar de rondas: fueron terceros con 10 puntos y tuvieron que conformarse con avanzar a los playoffs de la Sudamericana.

Le ganaron al monarca 2024 (Botagofo), a Estudiantes en Buenos Aires y golearon con baile incluido a Carabobo en Ñuñoa. El problema fue que fueron sorprendidos por el ‘Pincha’ en Ñuñoa, tropezaron en Venezuela y cayeron en la “final” ante Botafogo en Río.

Jornada 01 Botafogo 1-0 Jornada 02 Estudiantes 2-1 Jornada 03 Carabobo 1-1 Jornada 04 Estudiantes 0-3 Jornada 05 Carabobo 4-0 Jornada 06 Botafogo 0-1

Copa Sudamericana

Tras la buena participación en la Copa Libertadores, la Universidad de Chile se transformó en uno de los favoritos para quedarse con la Copa Sudamericana. Sin embargo, Conmebol dijo e hizo lo contrario.

En los Playoffs del torneo, se toparon con Guaraní, a quienes golearon en Ñuñoa y luego cayeron en Paraguay. Semanas más tarde, llegaría la gran polémica del año en Sudamérica.

Ante Independiente, los azules jugaban una final anticipada: vencieron a los argentinos en el Estadio Nacional, pero la vuelta en Buenos Aires fue una pesadilla. Cuando empataban 1-1, hinchas locales masacraron a los azules, por lo que Conmebol intercedió. Dio como ganadores de la llave a los universitarios, pero con la deuda pendiente por la presión argentina.

Un empate sin goles en Perú hizo que a la semana siguiente, sin público y castigados, los azules clasificarán a las semifinales de la Copa Sudamericana tras eliminar a Alianza Lima en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Finalmente, en la ronda de los cuatro mejores, Conmebol le pasaría factura a los universitarios y los eliminaría ante Lanús: empate 2-2 en Ñuñoa y caída por la cuenta mínima ante el ‘granate’ en Buenos Aires con un gol totalmente viciado a favor de los argentinos, a quienes además les perdonaron una clara tarjeta roja apenas iniciado el encuentro.

Playoffs IDA Guaraní 5-0 Playoffs VUELTA Guaraní 1-2 8vos IDA Independiente 1-0 8vos VUELTA Independiente 1-1 4tos IDA Alianza Lima 0-0 4tos VUELTA Alianza Lima 2-1 Semis IDA Lanús 2-2 Semis VUELTA Lanús 0-1

Supercopa

Si el 2024 la “salvación” fue la Copa Chile, este 2025 lo fue la Supercopa. Universidad de Chile no ganó ninguno de los otros títulos que peleó, pero sí la definición ante Colo Colo pudo quedársela.

Después de muchos meses de idas y vueltas por parte de la ANFP en cuanto a la programación del partido, los azules fueron hasta el Estadio Santa Laura para golear a su archirrival y levantar un nuevo trofeo para sus vitrinas, el único gran logro de la temporada.

Liga de Primera

El 2025 comenzó para la Universidad de Chile con la presión para ganar el Campeonato Nacional, torneo que el año pasado lo perdieron en las fechas finales ante Colo Colo.

Sin embargo, con la mente puesta en la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y una que otra reprogramación inexplicable por parte de la ANFP, los azules cayeron presos de una irregularidad que les impidió ganar un torneo que no consiguen hace varios años.

Durante el primer semestre solo perdieron cuatro partidos y se anotaron un empate, aquello los dejo peleando el título con Coquimbo Unido. En el Estadio Nacional, le ganaron a Colo Colo y la Universidad Católica.

El problema vino en el segundo semestre: cayeron cinco veces, cedieron tres empates y los demás partidos los ganaron. Presionados por la ANFP, perdieron ante Colo Colo en Macul y luego ante la UC en el Claro Arena.

Terminaron cuartos en la Liga de Primera, por lo que solo tuvieron que conformarse con clasificar a la Copa Sudamericana 2026.