;

VIDEOS. De luces y sombras: la extraña campaña 2025 de la U con fracasos, pero con excelentes presentaciones

Junto al equipo de ADN.cl te contamos cómo fue el exigente año de los ‘universitarios’, quienes jugaron una enorme cantidad de partidos, en su mayoría a gran nivel

Gonzalo Miranda

Universidad de Chile fue de más a menos este 2025

Universidad de Chile fue de más a menos este 2025

Pasan los días y poco a poco la temporada 2025 comienza a quedar atrás, un año irregular para la Universidad de Chile, donde se anotó grandes resultados, se quedó con una corona, pero que terminó en fracaso.

El cuadro de Gustavo Álvarez logró quedarse con la Supercopa ante Colo Colo, brilló en Copa Libertadores, le robaron en la Sudamericana, pero fue sorprendida en Copa Chile y solo remató cuarta en la Liga de Primera.

Junto al equipo de ADN.cl te contamos como fue el exigente 2025 de la Universidad de Chile.

La campaña 2025 de la Universidad de Chile

  • Copa Chile

Uno de los primeros desafíos para los azules fue la disputa de la Copa Chile, torneo al que llegaba como monarca tras ganar la versión 2024 ante Ñublense en el Estadio Nacional.

Y si bien en la fase grupa rindieron, solo siendo sorprendidos por Magallanes en Ñuñoa, ya en 8vos todos pensaban en un camino “fácil” para el bicampeonato tras las tempranas eliminaciones de Colo Colo y la UC. El problema es que se les cruzó un inspirado Curicó Unido.

Los ‘torteros’ ganaron en el sur y luego rescataron un empate en Ñuñoa para concretar el primer fracaso azul en el 2025.

Jornada 01Deportes Recoleta6-1
Jornada 02Magallanes0-1
Jornada 03Santiago Morning3-1
Jornada 04Santiago Morning3-0
Jornada 05Magallanes3-1
Jornada 06Deportes Recoleta1-1
8vos IDACuricó Unido1-2
8vos VUELTACuricó Unido2-2
  • Copa Libertadores

En su regreso al torneo, después de varias temporadas de ausencia, los azules brillaron a nivel internacional y daban las primeras señales de lo que terminaría consiguiendo en la Sudamericana.

Quedaron eliminados de la fase grupal, sí, pero todo a los criterios que existen para avanzar de rondas: fueron terceros con 10 puntos y tuvieron que conformarse con avanzar a los playoffs de la Sudamericana.

Le ganaron al monarca 2024 (Botagofo), a Estudiantes en Buenos Aires y golearon con baile incluido a Carabobo en Ñuñoa. El problema fue que fueron sorprendidos por el ‘Pincha’ en Ñuñoa, tropezaron en Venezuela y cayeron en la “final” ante Botafogo en Río.

Jornada 01Botafogo1-0
Jornada 02Estudiantes2-1
Jornada 03Carabobo1-1
Jornada 04Estudiantes0-3
Jornada 05Carabobo4-0
Jornada 06Botafogo0-1
  • Copa Sudamericana

Tras la buena participación en la Copa Libertadores, la Universidad de Chile se transformó en uno de los favoritos para quedarse con la Copa Sudamericana. Sin embargo, Conmebol dijo e hizo lo contrario.

En los Playoffs del torneo, se toparon con Guaraní, a quienes golearon en Ñuñoa y luego cayeron en Paraguay. Semanas más tarde, llegaría la gran polémica del año en Sudamérica.

Ante Independiente, los azules jugaban una final anticipada: vencieron a los argentinos en el Estadio Nacional, pero la vuelta en Buenos Aires fue una pesadilla. Cuando empataban 1-1, hinchas locales masacraron a los azules, por lo que Conmebol intercedió. Dio como ganadores de la llave a los universitarios, pero con la deuda pendiente por la presión argentina.

Un empate sin goles en Perú hizo que a la semana siguiente, sin público y castigados, los azules clasificarán a las semifinales de la Copa Sudamericana tras eliminar a Alianza Lima en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Finalmente, en la ronda de los cuatro mejores, Conmebol le pasaría factura a los universitarios y los eliminaría ante Lanús: empate 2-2 en Ñuñoa y caída por la cuenta mínima ante el ‘granate’ en Buenos Aires con un gol totalmente viciado a favor de los argentinos, a quienes además les perdonaron una clara tarjeta roja apenas iniciado el encuentro.

Playoffs IDAGuaraní5-0
Playoffs VUELTAGuaraní1-2
8vos IDAIndependiente1-0
8vos VUELTAIndependiente1-1
4tos IDAAlianza Lima0-0
4tos VUELTAAlianza Lima2-1
Semis IDALanús2-2
Semis VUELTALanús0-1

Supercopa

Si el 2024 la “salvación” fue la Copa Chile, este 2025 lo fue la Supercopa. Universidad de Chile no ganó ninguno de los otros títulos que peleó, pero sí la definición ante Colo Colo pudo quedársela.

Después de muchos meses de idas y vueltas por parte de la ANFP en cuanto a la programación del partido, los azules fueron hasta el Estadio Santa Laura para golear a su archirrival y levantar un nuevo trofeo para sus vitrinas, el único gran logro de la temporada.

  • Liga de Primera

El 2025 comenzó para la Universidad de Chile con la presión para ganar el Campeonato Nacional, torneo que el año pasado lo perdieron en las fechas finales ante Colo Colo.

Sin embargo, con la mente puesta en la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y una que otra reprogramación inexplicable por parte de la ANFP, los azules cayeron presos de una irregularidad que les impidió ganar un torneo que no consiguen hace varios años.

Durante el primer semestre solo perdieron cuatro partidos y se anotaron un empate, aquello los dejo peleando el título con Coquimbo Unido. En el Estadio Nacional, le ganaron a Colo Colo y la Universidad Católica.

El problema vino en el segundo semestre: cayeron cinco veces, cedieron tres empates y los demás partidos los ganaron. Presionados por la ANFP, perdieron ante Colo Colo en Macul y luego ante la UC en el Claro Arena.

Terminaron cuartos en la Liga de Primera, por lo que solo tuvieron que conformarse con clasificar a la Copa Sudamericana 2026.

Jornada 01Ñublense5-0
Jornada 02Unión La Calera1-0
Jornada 03Cobresal1-2
Jornada 04Unión Española2-0
Jornada 05Audax Italiano1-1
Jornada 06Everton0-2
Jornada 07Colo Colo2-1
Jornada 08Deportes La Serena3-1
Jornada 09Palestino3-2
Jornada 10Universidad Católica1-0
Jornada 11Huachipato5-1
Jornada 12Deportes Limache0-2
Jornada 13O’Higgins6-0
Jornada 14Coquimbo Unido0-1
Jornada 15Deportes Iquique3-1
Jornada 16Ñublense2-2
Jornada 17Unión La Calera4-0
Jornada 18Cobresal0-1
Jornada 19Unión Española4-1
Jornada 20Audax Italiano1-3
Jornada 21Everton2-0
Jornada 22Colo Colo0-1
Jornada 23Deportes La Serena1-1
Jornada 24Palestino2-1
Jornada 25Universidad Católica0-1
Jornada 26Huachipato0-1
Jornada 27Deportes Limache4-3
Jornada 28O’Higgins1-0
Jornada 29Coquimbo Unido1-1
Jornada 30Deportes Iquique3-2

Contenido patrocinado

&#039;Hoy celebro mi libertad&#039;: Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

'Hoy celebro mi libertad': Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad