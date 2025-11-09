Este sábado en el Estadio Santa Laura, la Universidad de Chile y Deportes Limache protagonizaron uno de los partidos del año en el Campeonato Nacional 2025.

Los azules ganaron por 4-3 a los “Tomateros”, pese a haber estado dos goles abajo en el primer tiempo y se mantienen fuerte en su lucha por cazar a la Universidad Católica y el “Chile 2” de Copa Libertadores.

La visita sorprendió en Independencia al ponerse 2-0 tempranamente, con goles de Bastián Silva (11′) y Facundo Pons (15′), con un Luis Guerra que causó estragos en el fondo universitario.

El descuento azul llegó justo antes del descanso, cuando Charles Aránguiz (39′) anotó desde el punto penal tras una mano en el área de los limachinos, manteniendo su registro perfecto desde los doce pasos con el “Romántico Viajero”.

El empate llegó apenas iniciada la segunda mitad: el recién ingresado Maximiliano Guerrero desbordó por la derecha y lanzó un centro preciso para que Leandro Fernández (46′) conectara un certero cabezazo.

La remontada se consumó a los 56 minutos, cuando Javier Altamirano aprovechó una gran proyección ofensiva de Fabián Hormazábal para anticipar en el primer palo y desatar la locura azul en Santa Laura.

Cuando parecía que el partido no podía tener más emociones, Facundo Pons (65′) volvió a igualar el marcador para la visita con un golazo de cabeza. Sin embargo, la alegría de Limache duró poco: apenas dos minutos después, Leandro Fernández (67′) marcó el 4-3 definitivo con una definición de crack ante Matías Bórquez.

Con este triunfo, Universidad de Chile se mantuvo en la cuarta posición del Campeonato Nacional con 48 puntos, quedando a solo tres de Universidad Católica, que ocupa el cupo de “Chile 2”. Por su parte, Deportes Limache dejó escapar una valiosa oportunidad de alejarse de la zona de descenso y se quedó con 22 puntos en la decimocuarta posición.