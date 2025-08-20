;

VIDEOS. Partido suspendido: encuentro entre la U e Independiente fue aplazado por graves incidentes en Buenos Aires

Cuando azules y argentinos empataban 1-1, hinchas laicos generaron desmanes desproporcionados. Ahora todo en manos de Conmebol.

Gonzalo Miranda

Encuentro entre la U e Independiente fue aplazado por graves incidentes

Este miércoles por la noche continuó la acción de las revanchas de Copa Sudamericana, instancia donde la Universidad de Chile visitó a Independiente de Avellaneda en Buenos Aires.

Los azules necesitaban al menos un empate para pensar en los 4tos de final, pero los de Álvarez salieron con todo para cerrar la llave. Por ello no fue extraño que los azules dieran el primer golpe.

Tras la revisión del VAR, se termina validando el gol de Lucas Assadi (12′), que en primera instancia se anuló por una supuesta posición de adelanto de Lucas Di Yorio. Era el primero de los azules.

El cuadro universitario resistió de buena manera la ventaja inicial, pero Santiago Montiel (27′) marcó el empate y dejó la llave abierta en el Estadio Libertadores de América. Con eso, se fueron al descanso.

Entretiempo que desató una batalla campal en las galerías. Los hinchas de la U dieron una vergüenza internacional sin precedentes lanzando diversas cosas a los fanáticos de Independiente, situación que provocó la suspensión del encuentro.

Noticia en desarrollo...

Los goles del partido

