La U tiene derecho a soñar: los azules dan el primer golpe en la llave ante Independiente por Copa Sudamericana / RAUL BRAVO

En un duelo puramente copero, la U de Chile supo arreglárselas para sacar ventaja ante Independiente e imponerse 1-0 en el Estadio Nacional, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El cuadro trasandino comenzó marcando el ritmo en torno al desarrollo del partido, con mucha intensidad a la cual le costó adaptarse el elenco local.

Fue así como en los primeros 15 minutos, Luciano Cabral y Felipe Loyola, titulares en el “Rojo de Avellaneda”, tuvieron chances claras en favor de su equipo.

¡LO TUVO INDEPENDIENTE!



Luciano Cabral tuvo la primera chance del partido para el Rojo.



CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS



*Disponible en 🇨🇱🇺🇾🇵🇪 pic.twitter.com/7aYwMPAepP — DSPORTS (@DSports) August 14, 2025

Poco a poco, la U de Chile comenzó a hacerse con el control del balón y paulatinamente se fue acercando a la portería rival.

Fue así como Fabián Hormazábal fue protagonista de la ofensiva azul, donde tuvo un par de intentos claros.

Sin embargo, su rol decisivo llegó al minuto 35, cuando tras un gran desborde, habilitó a Lucas Assadi, que con un ajustado remate abrió la cuenta en Ñuñoa.

¡GOOOL DE UNIVERSIDAD DE CHILE!



Lucas Assadi remató cruzado y abrió el marcador contra Independiente.



CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS pic.twitter.com/wXcSuSyRd5 — DSPORTS (@DSports) August 14, 2025

En el segundo tiempo, con la presencia de Gabriel Ávalos y los desbordes de Matías Abaldo, Independiente intentó ir por el empate, propiciándose oportunidades, aunque sin hacerse por completo con el manejo del compromiso. En ese contexto, Pablo Galdames ingresó al minuto 67, en reemplazo de Cabral.

Aun así, durante gran parte del complemento, el cuadro chileno prácticamente no inquietó al portero Rey.

Sin embargo, pese a la insistencia trasandina, se quedaron los últimos 15 minutos del juego con 10 jugadores por doble tarjeta amarilla contra el uruguayo Matías Abaldo.

¡INDEPENDIENTE SE QUEDÓ CON UNO MENOS!



Matías Abaldo recibió la segunda amarilla tras una fuerte entrada a Nicolás Ramírez.



CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS pic.twitter.com/kdSE3eHEWD — DSPORTS (@DSports) August 14, 2025

Ya con un jugador de más, la U de Chile intentó manejar el balón y dispuso de un remate frustrado de Marcelo Díaz al minuto 81. Pese a la ventaja numérica, los de Gustavo Álvarez no asediaron del todo la portería rival, con el elenco de Avellaneda manteniéndose a ritmo y la diferencia mínima para los azules.

Con este resultado, la llave de octavos de final queda más que abierta de cara a la revancha, que se disputará en Buenos Aires el próximo miércoles 20 de agosto.