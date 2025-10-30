En complicidad con el árbitro, Lanús pone fin al sueño continental de la U en la Copa Sudamericana 2025 / Getty Images

En un partido plagado de revisiones en el VAR, dos goles anulados y otro validado de manera más que cuestionable, la U de Chile quedó fuera de la final de la Copa Sudamericana 2025 luego de caer por la cuenta mínima ante Lanús.

El partido comenzó bastante movido, considerando una dura falta sobre Javier Altamirano al minuto y que pudo significar perfectamente la roja para Agustín Cardozo.

Los azules marcaron el dominio del partido ante un elenco granate dispuesto a replegarse y salir rápido. Fue así como, al minuto 12, Marcelino Moreno abría la cuenta con un gran gesto técnico, pero el tanto fue anulado por milimétrico offside.

La U de Chile fue insistiendo, fundamentalmente por el costado izquierdo ante las subidas de Felipe Salomoni, pero Lanús se las arregló también con las movidas de Rodrigo Castillo, que incluso forzó un despeje con lo justo de Calderón al minuto 29.

Con pocas llegadas, el segundo lapso partió más movido, con un elenco trasandino dispuesto a ir al ataque. El elenco universitario laico reaccionó de la mejor forma cuando, al minuto 52, Felipe Salomoni aprovechó una mala salida de portero para el 1-0.

Sin embargo, luego de una revisión de la jugada en el VAR, Alexis Herrera consideró intervención previa, en posición fuera de lugar, de Lucas Di Yorio, anulando el tanto.

Para peor, posteriormente el juez venezolano desestimó una evidente mano en la acción previa a la arremetida que le permitió a Rodrigo Castilo superar a Castellón con facilidad y desatar la locura granate con el 1-0 al minuto 62.

¡¡ES EL JUGADOR DE LA SERIE!! ¡¡Rodrigo Castillo pintó a Castellón y definió para el 1-0 de Lanús sobre U. de Chile!!



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/2L0Qge9C79 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 30, 2025

Tras la desventaja, Lanús volvió a replegarse, cediéndole el control a un elenco azul que no tuvo profundidad y careció de claridad para propiciarse chances claras contra la portería rival. Recién a los 84 minutos pudo arrimarse al arco de Losada con un venenoso disparo de Javier Altamirano.

Lanús terminó el juego acomodando de mejor manera el partido y terminó abrochando el 1-0 con el que selló la victoria por 3-2 en el global, impidiéndole a la U de Chile disputar una final continental luego de 14 años.