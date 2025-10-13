Con más sufrimiento del necesario, la U vence a Palestino y vuelve a meterse en la pelea por el “Chile 2″ / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

En un duelo adelantado por la fecha 24 del Campeonato Nacional 2025, la U de Chile volvió a festejar en Primera División al imponerse, en un trabajado duelo en Santa Laura, a Palestino.

El cuadro universitario laico tuvo un comienzo perfecto de partido, al punto de ir ganando cómodamente por 2-0 antes de los 20 primeros minutos de juego.

Todo gracias al complemento que exhibieron Nicolás Guerra y Lucas di Yorio, con el atacante nacional asistiendo al argentino en dos ocasiones para el parcial triunfo azul.

🤩⚽🔵🔴 SE ABRIÓ EL CAMINO AZUL RÁPIDAMENTE



Lucas Di Yorio, tras gran desmarque y centro de Nico Guerra, puso el 1-0 de #LaU ante Palestino en este #MatchdayLunes de la Fecha 24, por la #LigaDePrimera 2025.



Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax… pic.twitter.com/H8pol0V3Gy — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 13, 2025

⚽🔵🔥 ¡El argentino está on fire!



Nuevamente la asociación Guerra-Di Yorio da frutos en este #MatchdayLunes, y Lucas anotó su doblete para que #LaU doblege a Palestino en el Santa Laura.



Disfruta los partidos de la #LigaDePrimera 2025. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲💻 Link… pic.twitter.com/tbNB5HjTTg — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 13, 2025

La ventaja pudo ser aún más cómoda para la U de Chile cuando al minuto 24, Nicolás Guerra tomó la responsabilidad de lanzar un penal, en desmedro del especialista Charles Aránguiz.

Sin embargo, Sebastián Pérez mantuvo con vida a Palestino al contener de gran forma el disparo.

🤩🧤🇵🇸 HAY VIDA PARA LOS ÁRABES



Sebastián Pérez tapó el penal de Nicolás Guerra y mantuvo con vida a Palestino en el duelo ante #LaU, en este #MatchdayLunes de la Fecha 24 por la #LigaDePrimera 2025.



Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲💻… pic.twitter.com/I4dpmSk58Y — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 13, 2025

De ahí en más, el juego se torció para los azules, considerando que, de un lateral, Fernando Meza remató de volea al minuto 32 para el descuento de los tetracolores.

⚽🔥🇵🇸 ¡Se enciende el #MatchdayLunes!



Luego que #LaU desaprovechó la chance de estar 3-0 en el marcador, Palestino logró marcar el descuento gracias a Fernando Meza y se prendió el duelo en Independencia.



Disfruta los partidos de la #LigaDePrimera 2025. Suscríbete a… pic.twitter.com/jqUol4KB75 — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 13, 2025

Para peor, al minuto 34, Charles Aránguiz dejó a los locales con 10 jugadores tras recibir su segunda tarjeta amarilla. La U de Chile pudo volver a ampliar diferencia, pero “Zanahoria” Pérez contuvo un mano a mano claro que dispuso Maximiliano Guerrero.

En el arranque del segundo tiempo, Palestino tuvo dos chances claras en los pies y cabeza de Gonzalo Tapia, pero que no pudo concretar.

El calor en Independencia mermó el ímpetu árabe, pero en el desarrollo del complemento, la U de Chile no pudo volver a alejarse en el marcador pese a disponer de oportunidades claras con disparos de Leandro Fernández y Maximiliano Guerrero.

Aun cuando Palestino presionó en los descuentos, incluyendo el reclamo por una mano en área propia de Leandro Fernández, terminaron lamentando una expulsión de Fernando Meza y una derrota 2-1 que dejó al elenco azul en el segundo lugar del Campeonato Nacional 2025, con 42 puntos, superando a la UC por diferencia de gol; en tanto, los árabes quedaron sextos, con 39 unidades.