VIDEOS. Con más sufrimiento del necesario, la U vence a Palestino y vuelve a meterse en la pelea por el “Chile 2″
Los azules volvieron a ganar un partido en Primera División luego de tres fechas seguidas, aun cuando jugaron 55 minutos con un futbolista menos.
En un duelo adelantado por la fecha 24 del Campeonato Nacional 2025, la U de Chile volvió a festejar en Primera División al imponerse, en un trabajado duelo en Santa Laura, a Palestino.
El cuadro universitario laico tuvo un comienzo perfecto de partido, al punto de ir ganando cómodamente por 2-0 antes de los 20 primeros minutos de juego.
Todo gracias al complemento que exhibieron Nicolás Guerra y Lucas di Yorio, con el atacante nacional asistiendo al argentino en dos ocasiones para el parcial triunfo azul.
La ventaja pudo ser aún más cómoda para la U de Chile cuando al minuto 24, Nicolás Guerra tomó la responsabilidad de lanzar un penal, en desmedro del especialista Charles Aránguiz.
Sin embargo, Sebastián Pérez mantuvo con vida a Palestino al contener de gran forma el disparo.
De ahí en más, el juego se torció para los azules, considerando que, de un lateral, Fernando Meza remató de volea al minuto 32 para el descuento de los tetracolores.
Para peor, al minuto 34, Charles Aránguiz dejó a los locales con 10 jugadores tras recibir su segunda tarjeta amarilla. La U de Chile pudo volver a ampliar diferencia, pero “Zanahoria” Pérez contuvo un mano a mano claro que dispuso Maximiliano Guerrero.
En el arranque del segundo tiempo, Palestino tuvo dos chances claras en los pies y cabeza de Gonzalo Tapia, pero que no pudo concretar.
El calor en Independencia mermó el ímpetu árabe, pero en el desarrollo del complemento, la U de Chile no pudo volver a alejarse en el marcador pese a disponer de oportunidades claras con disparos de Leandro Fernández y Maximiliano Guerrero.
Aun cuando Palestino presionó en los descuentos, incluyendo el reclamo por una mano en área propia de Leandro Fernández, terminaron lamentando una expulsión de Fernando Meza y una derrota 2-1 que dejó al elenco azul en el segundo lugar del Campeonato Nacional 2025, con 42 puntos, superando a la UC por diferencia de gol; en tanto, los árabes quedaron sextos, con 39 unidades.
