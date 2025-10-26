Universidad Católica se hace respetar en el Claro Arena. Este domingo, el elenco cruzado volvió a festejar en su nuevo estadio y venció por 1-0 a la U de Chile, en una nueva versión del Clásico Universitario correspondiente a la fecha 25 del Campeonato Nacional 2025

Desde el inicio, el equipo de Daniel Garnero se adueñó del balón con una presión alta y generó las jugadas más claras de la primera mitad. Sin ir más lejos, Tomás Asta-Buruaga estuvo cerca de abrir el marcador a los 16′, con un potente remate desde fuera del área, pero el balón se estrelló en el palo y salvó a los azules.

😱⚽⚪🔵 ¡ERA UN GOLAZO, TOMI!



Asta-Buruaga se animó de larga distancia en el Claro Arena, y casi anota un auténtico golón buscando abrir la cuenta para #LosCruzados sobre #LaU en el #ClásicoUniversitario201. pic.twitter.com/F7hQMuI1ng — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 26, 2025

Más tarde, y tras sufrir la lesión de Cristian Cuevas, la UC volvió a acercarse con peligro a la portería rival por medio de Eugenio Mena. A los 25′, el exlateral de la U agarró la pelota de volea desde el borde del área, aunque su disparo se fue por poco sobre el arco de Gabriel Castellón.

El primer aviso de la visita llegó pasada la media hora de juego. A los 31′, Javier Altamirano se filtró entre los centrales cruzados, remató y Vicente Bernedo alcanzó a despejar el balón. El rebote le quedó a Lucas Di Yorio, pero en segunda instancia el portero se hizo gigante para evitar el 0-1.

Sobre el final del primer tiempo, los locales volvieron a avisar en el arco de Castellón. Esta vez, Branco Ampuero remató solo en el segundo palo tras un tiro de esquina, pero la pelota volvió a dar en el palo para fortuna del elenco de Gustavo Álvarez.

El optimismo reinaba en la precordillera de cara al complemento. Sin embargo, la UC recibió un duro golpe en los 53’, al quedarse con un jugador menos tras la expulsión de Gary Medel. El “Pitbull” cometió una dura infracción contra Lucas Di Yorio y, tras la revisión del VAR, el árbitro Juan Lara no dudó en sacar la tarjeta roja.

🟥🫥⚽#LosCruzados se quedan con uno menos



Gary Medel fue expulsado del #ClásicoUniversitario201 por esta fuertísima entrada a Lucas Di Yorio de #LaU, dejando a los suyos en desventaja.



No te lo pierdas este duelo y vívelo por TNT Sports Premium y #TNTSportsenHBOMax 📲💻 Link… pic.twitter.com/ugBlKlTX7N — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 26, 2025

De ahí en más, el partido tomó otro rumbo. La U tomó el control y se plantó en terreno cruzado, donde pudo inaugurar la cuenta con una gran jugada colectiva. A los 68’, Maximiliano Guerrero ganó en velocidad por el sector derecho, llegó al área y le dio pase a Lucas Di Yorio, que definió de taco, pero desviado.

A pesar de la inferioridad numérica, fueron los cruzados los que dieron el primer golpe. Luego de una gran acción de Eduard Bello, Alfred Canales (72′) recibió el balón en la entrada del área de los azules y sacó un ajustado remate para marcar el 1-0, desatando los festejos en el Claro Arena.

⚽⚪🔵¡Y LLEGÓ EL PRIMERO!



Alfred Canales se acomodó y no dudó en rematar desde la distancia, para abrir la cuenta en este #ClásicoUniversitario201.



El gol de #LosCruzados a #LaU, dejó la bella imagen de Patricio Toledo celebrando en las gradas🥹 pic.twitter.com/4xWulwV1kP — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 26, 2025

El equipo de Garnero pudo estirar la diferencia minutos más tarde a través de Fernando Zampedri, pero Castellón sacó con lo justo el remate del delantero en área chica. Por su parte, la U nunca pudo superar a una sólida defensa local y, con la lesión de Lucas Assadi como golpe adicional, terminó lamentando una dura derrota en San Carlos.

Con este resultado, Universidad Católica llegó a los 48 puntos para afianzarse en el segundo lugar de la tabla del Campeonato Nacional, asegurando por ahora un boleto directo a la Copa Libertadores 2026. En tanto, la U de Chile se mantuvo en la quinta posición con 42 unidades, prácticamente sin opciones de alcanzar al líder Coquimbo Unido (59).