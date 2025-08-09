;

VIDEOS. La Universidad de Chile golea a Unión Española y le mete presión a Coquimbo Unido en la punta del Campeonato Nacional

Los azules comenzaron perdiendo, pero luego sometieron a los hispanos a punta de buen fútbol.

Javier Catalán

SEBASTIAN ORIA/AGENCIA UNO

SEBASTIAN ORIA/AGENCIA UNO / SEBASTIAN ORIA/AGENCIA UNO

Durante la jornada de este sábado, Universidad de Chile logró un importante triunfo por 4-1 ante Unión Española por la fecha 19 del Campeonato Nacional.

En el encuentro disputado en el Estadio Nacional, fueron los hispanos quienes abrieron la cuenta gracias a un penal cometido por Felipe Salomoni, que Pablo Aránguiz (13′) cambió por gol.

Cuando parecía complicarse el panorama para la U, una gran jugada colectiva terminó con un preciso centro de Charles Aránguiz que Javier Altamirano (28′) conectó de gran manera para batir a Martín Parra.

Revisa también:

ADN

En la segunda mitad, todo fue para el conjunto local. Lucas Di Yorio (56′) puso el 2-1 y dio vuelta el marcador.

Ya en la recta final, en menos de cinco minutos, los azules sentenciaron el duelo con tantos de Lucas Assadi (78′) y Rodrigo Contreras (82′), aprovechando graves errores defensivos del cuadro hispano.

Con esta victoria, Universidad de Chile llegó a 38 puntos, quedando a tres de Coquimbo Unido. En tanto, Unión Española sigue sin levantar cabeza y permanece en zona de descenso con 13 unidades.

Contenido patrocinado

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

&#039;Un personaje muy atractivo&#039;: Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

'Un personaje muy atractivo': Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: &#039;Yo he sido patas negras...&quot;

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: 'Yo he sido patas negras..."

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

&#039;Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei&#039;: Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

'Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei': Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: &#039;Aún no existe&#039;

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: 'Aún no existe'

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

&#039;Ellos despertaron mi alma musical&#039;: Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

'Ellos despertaron mi alma musical': Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad