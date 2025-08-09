Durante la jornada de este sábado, Universidad de Chile logró un importante triunfo por 4-1 ante Unión Española por la fecha 19 del Campeonato Nacional.

En el encuentro disputado en el Estadio Nacional, fueron los hispanos quienes abrieron la cuenta gracias a un penal cometido por Felipe Salomoni, que Pablo Aránguiz (13′) cambió por gol.

Cuando parecía complicarse el panorama para la U, una gran jugada colectiva terminó con un preciso centro de Charles Aránguiz que Javier Altamirano (28′) conectó de gran manera para batir a Martín Parra.

En la segunda mitad, todo fue para el conjunto local. Lucas Di Yorio (56′) puso el 2-1 y dio vuelta el marcador.

Ya en la recta final, en menos de cinco minutos, los azules sentenciaron el duelo con tantos de Lucas Assadi (78′) y Rodrigo Contreras (82′), aprovechando graves errores defensivos del cuadro hispano.

Con esta victoria, Universidad de Chile llegó a 38 puntos, quedando a tres de Coquimbo Unido. En tanto, Unión Española sigue sin levantar cabeza y permanece en zona de descenso con 13 unidades.