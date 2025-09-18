La U de Chile vuelve a pecar de su falta de gol: Alianza Lima le saca un empate pese a jugar media hora con 10 hombres / Raul Sifuentes

En plenas Fiestas Patrias, la U de Chile intentó sacar la cara por el país en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, lo que le alcanzó para rescatar un empate 0-0 ante Alianza Lima en Perú.

El partido estuvo muy cortado por faltas desde un comienzo, pero con el cuadro azul disponiendo de una clara chance de Maximiliano Guerrero a los cinco minutos, pero el tanto fue anulado por posición de adelanto.

Más allá de aquel susto, los locales fueron poco a poco manteniendo el control del balón, aunque expuestos ante las arremetidas del elenco nacional. Así, Kevin Quevedo dispuso de una oportunidad a los 10 minutos luego de un pivoteo de Hernán Barcos, pero su remate se fue desviado.

En el mediocampo azul fueron buscando espacios, pero Alianza Lima era el que lograba la ventaja con un disparo de Fernando Gaibor que contó con la complicidad de Gabriel Castellón, pero el VAR invalidó el gol por una mano en el centro previo.

La U de Chile mejoró en el arranque del segundo tiempo, en virtud del ingreso de Sebastián Rodríguez, con intentos de Charles Aránguiz y algunas otras escaramuzas ofensivas, sin rematar directamente.

Sin embargo, a los 63 minutos, el experimentado Carlos Zambrano cometió una irresponsable acción al propinarle un codazo a Charles Aránguiz, acto que le costó la roja.

Con un jugador de más, el cuadro chileno tomó control del juego, pero careció de profundidad para inquietar con más fuerza la portería de Vizcarra, pues no fue capaz de generarse chances claras.

Alianza Lima se fue entusiasmando, aprovechando el cansancio de algunas figuras azules, pero el 0-0 no se rompió en Perú, resultado que le da cierto grado de ventaja al cuadro nacional de cara a la revancha, que se disputará el jueves 25 de septiembre en Coquimbo.