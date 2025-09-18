;

La U de Chile vuelve a pecar de su falta de gol: Alianza Lima le saca un empate pese a jugar media hora con 10 hombres

El cuadro azul no pudo sacar ventaja en Perú y dejó abierta la llave de cuartos de final de Copa Sudamericana para la revancha en Coquimbo.

Carlos Madariaga

La U de Chile vuelve a pecar de su falta de gol: Alianza Lima le saca un empate pese a jugar media hora con 10 hombres

La U de Chile vuelve a pecar de su falta de gol: Alianza Lima le saca un empate pese a jugar media hora con 10 hombres / Raul Sifuentes

En plenas Fiestas Patrias, la U de Chile intentó sacar la cara por el país en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, lo que le alcanzó para rescatar un empate 0-0 ante Alianza Lima en Perú.

El partido estuvo muy cortado por faltas desde un comienzo, pero con el cuadro azul disponiendo de una clara chance de Maximiliano Guerrero a los cinco minutos, pero el tanto fue anulado por posición de adelanto.

Revisa también:

ADN

Más allá de aquel susto, los locales fueron poco a poco manteniendo el control del balón, aunque expuestos ante las arremetidas del elenco nacional. Así, Kevin Quevedo dispuso de una oportunidad a los 10 minutos luego de un pivoteo de Hernán Barcos, pero su remate se fue desviado.

En el mediocampo azul fueron buscando espacios, pero Alianza Lima era el que lograba la ventaja con un disparo de Fernando Gaibor que contó con la complicidad de Gabriel Castellón, pero el VAR invalidó el gol por una mano en el centro previo.

La U de Chile mejoró en el arranque del segundo tiempo, en virtud del ingreso de Sebastián Rodríguez, con intentos de Charles Aránguiz y algunas otras escaramuzas ofensivas, sin rematar directamente.

Sin embargo, a los 63 minutos, el experimentado Carlos Zambrano cometió una irresponsable acción al propinarle un codazo a Charles Aránguiz, acto que le costó la roja.

Con un jugador de más, el cuadro chileno tomó control del juego, pero careció de profundidad para inquietar con más fuerza la portería de Vizcarra, pues no fue capaz de generarse chances claras.

Alianza Lima se fue entusiasmando, aprovechando el cansancio de algunas figuras azules, pero el 0-0 no se rompió en Perú, resultado que le da cierto grado de ventaja al cuadro nacional de cara a la revancha, que se disputará el jueves 25 de septiembre en Coquimbo.

Contenido patrocinado

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

&#039;Lo pospusimos demasiado tiempo&#039;: Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

'Lo pospusimos demasiado tiempo': Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de &#039;Something Beautiful&#039; deluxe: ¿Cuándo se estrena?

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de 'Something Beautiful' deluxe: ¿Cuándo se estrena?

&#039;Use Your Illusion&#039;, la obra maestra con la que Guns N&#039; Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

'Use Your Illusion', la obra maestra con la que Guns N' Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad