La U enmienda sus errores defensivos y rescata un empate ante Lanús para mantener viva la llave por el paso a la final de la Copa Sudamericana / Marcelo Hernandez

En un vacío Estadio Nacional, la U de Chile debió remar desde atrás para finalmente terminar rescatando un empate en casa ante Lanús, por la semifinal ida de la Copa Sudamericana.

El cuadro azul dominó desde un comienzo el balón, pero se mostró incapaz de mostrar la dinámica necesaria para vulnerar a una ordenada zaga granate.

La U de Chile no tuvo chances claras de gol y, para peor, entre Fabián Hormazábal y Franco Calderón le permitieron a los trasandinos tener su primera chance clara al fallar en la salida, situación que Rodrigo Castillo no dilapidó al resolver de gran manera ante un adelantado Gabriel Castellón al minuto 25.

¡¡PERO POR FAVOR, QUÉ LOCURA TE MANDASTE, RODRIGO!! CASTILLO Y UN GOL SOÑADO DE LARGA DISTANCIA PARA EL 1-0 DE LANÚS SOBRE U DE CHILE POR LAS SEMIFINALES DE LA CONMEBOL #SUDAMERICANA.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/75Dtlaxtah — SportsCenter (@SC_ESPN) October 23, 2025

Golpeado por la sorpresiva desventaja, el cuadro nacional recibió otro duro golpe cuatro minutos más tarde tras un gran desborde de Eduardo Salvio, permitiendo el doblete de Castillo para el delirio visitante.

PURO FÚTBOL GRANATE: Salvio armó un jugadón y asistió a Castillo para que firme su doblete y el 2-0 de Lanús vs. U de Chile en la CONMEBOL #Sudamericana.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/KwSli0hp0W — SportsCenter (@SC_ESPN) October 23, 2025

Recién pasada la media hora de juego, la U de Chile pudo acercarse a la portería de Nahuel Losada, pero sin demasiado riesgo.

De hecho, recién con el ingreso de Lucas Di Yorio, los azules lograron incomodar a la zaga granate, al punto que el ex Everton aprovechó, al minuto 63, el rebote del arquero trasandino tras un cabezazo de Franco Calderón para el descuento.

Ya con el marcador más acotado, el elenco universitario laico tuvo una dinámica más acorde a lo que ha sido su temporada y dispuso de ocasiones para empatar: Javier Altamirano estrelló un tiro en el horizontal a los 66 minutos y, a los 79 minutos, Losada manoteó a tiempo un remate de Fabián Hormazábal cuando estaba descolocado tras un excelente movimiento de Di Yorio.

LOSADA, SIEMPRE LOSADA: ¡VITAL ATAJADA DEL ARQUERO DE LANÚS PARA EVITAR EL EMPATE DE U. DE CHILE!



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/dOqqqwqPdI — SportsCenter (@SC_ESPN) October 23, 2025

Cabe destacar, eso sí, que la U de Chile se pudo mantener en la llave tras una fenomenal tapada de Castellón ante un cabezazo de Rodrigo Castillo al minuto 73.

Los azules perdieron algo de ímpetu, pero de tanto retener el balón, terminaron insistiendo y en el cuarto minuto de descuento, Anderson Daronco cobró mano penal de Cardozo.

En ese contexto, Charles Aránguiz no falló desde los 12 pasos y concretó el empate 2-2 que mantiene a la U de Chile con chances de meterse en la final, pensando ya en la vuelta del 30 de octubre en Buenos Aires.