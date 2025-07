“Jamás voy a responsabilizar a un jugador”: Gustavo Álvarez defiende a Montes por el error en el empate de Ñublense

Gustavo Álvarez analizó con pesar el 2-2 con que la U de Chile terminó cerrando su expedición ante Ñublense en Chillán.

“Queda la amargura del empate bien cercano al final del partido. Eso aumenta en el análisis del trámite. Fue un primer tiempo favorable, donde sin ser controladores del juego tuvimos cuatro ocasiones claras. En el segundo tiempo carecimos de profundidad, llega el gol de ellos y a partir de ahí tuvimos 15 minutos con 5 situaciones de gol, pudimos estar 3-1. Tuvimos dos instancias para despejar la pelota, no lo hacemos y lo pagamos con gol”, planteó, desestimando que el resultado pasara por el desgaste tras los partidos contra Colo Colo y Guaraní.

“El equipo fue de menos a más, nuestros mejores pasajes pasaron desde los 20 minutos del segundo tiempo hasta el final. El equipo está muy bien físicamente. Este equipo está preparado para jugar cada cuatro días”, comentó, descartando también el apuntar a Gonzalo Montes como el responsable del empate por su error en el 2-2.

“Los resultados son de todo el plantel, hay una semana donde todo se trabaja. Jamás voy a responsabilizar a un jugador por una derrota”, enfatizó, además de valorar el desempeño de Felipe Salomoni.

“Teníamos que evolucionar con laterales con características de extremos. Tuvo el gol y después otra. Es mérito de la profundidad de nuestros laterales. Tuvo un buen rendimiento hoy y el otro día contra Guaraní”, expresó, también reconociendo las diferencias que tiene para la U de Chile jugar fuera del Estadio Nacional.

“Hay un contraste muy grande entre local y visitante por el estado del campo, no hay cancha en Chile mejor que la del Nacional (...) Independiente de la amargura, creo que el equipo hizo un buen partido. No es que nos cueste de visitante por un tema escénico, no pasa por ahí”, cerró Gustavo Álvarez en conferencia de prensa.