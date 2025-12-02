;

VIDEOS. La U de Chile defiende su historia e hipoteca su futuro: el empate ante Coquimbo Unido los deja al borde de no jugar Copa Libertadores en 2026

En un interrumpido encuentro en Santa Laura, los azules pusieron fin a la racha de victorias del campeón chileno, pero complicó sus opciones de jugar el máximo torneo continental.

Carlos Madariaga

En el juego que dio cierre a la fecha 29 del Campeonato Nacional 2025, la U de Chile puso fin a la racha de triunfos de Coquimbo Unido, pero alcanzando un empate que complica las proyecciones internacionales del cuadro azul.

El encuentro comenzó más que interrumpido en el Santa Laura, con Cecilio Waterman y Franco Calderón peleándose en el túnel al minuto de juego.

Tras ello, ambos planteles se dedicaron más a pelearse que a otra cosa, pero recién luego de la interrupción del partido por el lanzamiento de petardos volvieron a cobrar más ritmo de juego.

Sin embargo, la U de Chile intentó paulatinamente llegar al arco contrario, con un tiro de Lucas Di Yorio al minuto 20 y con un remate a quemarropa de Matías Zaldivia que llevó a una gran reacción de Diego Sánchez a la media hora de juego.

Sin embargo, fiel a su estilo contragolpeador, Coquimbo Unido aprovechó una mala salida de la zaga azul y, tras una pésima acción en el juego aéreo de Gabriel Castellón, Martín Mundaca abrió la cuenta al minuto 43.

La U de Chile reaccionó con un remate de Leandro Fernández al cierre del primer lapso y, con más ímpetu, lograron el empate arrancando el complemento, con una situación curiosa: Charles Aránguiz perdió un penal por primera vez con la camiseta azul, pero igualó al capturar el rebote de Diego Sánchez.

Luego de eso, Coquimbo Unido intentó avanzar a través de la velocidad de sus extremos y la potencia de Cecilio Waterman, mientras que la U de Chile fue cobrando más control del partido, buscando a Rodrigo Contreras, pero con ninguno mostrandose efectivos.

El ritmo de partido volvió a cortarse con otra manifestación de la hinchada local, esta vez con bengalas en plena cancha del Santa Laura.

Así las cosas, los “piratas” recuperaron ritmo y en los descuentos tuvieron la chance de ganar el partido, pero Gabriel Castellón se redimió conteniendo un tiro cruzado de Cristián Zavala.

Con el 1-1 final, nadie quedó conforme en Santa Laura: la U de Chile llegó a 52 puntos, instalándose cuartos, con lo que dependen de la UC y O’Higgins para jugar Copa Libertadores; y Coquimbo Unido se estancó en 16 victorias seguidas, sin poder superar el récord histórico del “Ballet Azul”.

